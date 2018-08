Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 02/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 02/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Fútbol: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ATACANTES EN LA PLATA: dos equipos de La Plata confirmaron la llegada de delanteros.- GOLEÓ BOCA JUNIORS: En su primer partido de la temporada, Boca superó a Alvarado de Mar de Plata.- AVANZÓ TALLERES: Talleres de Córdoba superó a Midland y avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina.- PASÓ DEFENSA: Defensa y Justicia avanzó de fase en la Copa Sudamericana.- COLÓN ANTE SAN PABLO: desde las 19.30 horas, Colón de Santa Fe enfrentará a San Pablo de Brasil.- NUEVO TRIUNFO DEL SUB 20: La Selección Argentina Sub 20 consiguió su segunda victoria.- SUPERLIGA; PRIMERAS FECHAS: El campeonato comenzará el 10 de agosto.- GOLEÓ BOCA JUNIORS En su primer partido de la temporada, Boca Juniors logró una cómoda victoria al superar 6-0 a Alvarado de Mar de Plata por la primera ronda de la Copa Argentina. Los goles Xeneizes fueron marcados por Magallán, Ábila, Pérez (2), Goltz y Tevez, de penal. El próximo rival del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto en este certamen será San Martín de Tucumán por los 16vos de Final. AVANZÓ TALLERES Con sufrimiento, Talleres de Córdoba superó 2-1 a Midland, equipo de la Primera C, y avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina. El conjunto cordobés se impuso con dos goles de Leonardo Godoy, pero debió reponerse al empate transitorio que alcanzó el Funebrero durante la primera parte. En este encuentro disputado en cancha de Colón de Santa Fe, el juvenil campanense Germán Águila debutó en el equipo de Libertad al ingresar a los 25 minutos del segundo tiempo. En la continuidad de la Copa Argentina, esta noche se presentará Rosario Central, que enfrentará desde las 21.10 a Juventud Antoniana de Salta en un partido que definirá al próximo rival de Talleres. PASÓ DEFENSA Gracias al 2-0 logrado como local, Defensa y Justicia avanzó de fase en la Copa Sudamericana a pesar de haber perdido 1-0 como visitante frente a El Nacional de Ecuador en la revancha. En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Banfield buscaba revertir su serie frente Boston River de Uruguay (había perdido 1-0 en la ida en Montevideo) y convertirse, justamente, en el rival del Halcón de Varela en la próxima instancia. COLÓN ANTE SAN PABLO Esta noche, desde las 19.30 horas, Colón de Santa Fe enfrentará como visitante a San Pablo de Brasil en el partido de ida de la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el 16 de agosto en el Cementerio de los Elefantes. NUEVO TRIUNFO DEL SUB 20 La Selección Argentina Sub 20 consiguió su segunda victoria consecutiva en el Torneo de L`Alcudia al derrotar 2-0 a la Selección de Murcia con dos tantos de Adolfo Gaich, delantero de San Lorenzo. En su debut, el equipo dirigido por Lionel Scaloni y Pablo Aimar había vencido 4-0 a Venezuela, mientras que su próximo compromiso será este viernes frente a Mauritania. Luego, cerrará la primera fase el domingo ante India, buscando el pase a semifinales. SUPERLIGA: PRIMERAS FECHAS La organización de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) confirmó la programación de las primeras cuatro fechas de la próxima temporada. El campeonato comenzará el 10 de agosto con el duelo entre Vélez Sarsfield y Newells pautado paras las 19 horas. Al finalizar ese encuentro se presentará San Lorenzo frente a Tigre desde las 21. Por su participación en la Copa Suruga Bank (jugará el próximo miércoles frente al Cerezo Osaka), Independiente solicitó postergar su encuentro de la primera fecha ante San Martín de Tucumán que, por ello, recién volverá a jugar en la máxima categoría el lunes 20 cuando reciba a Unión de Santa Fe. ATACANTES EN LA PLATA Los dos equipos de La Plata que participan de la Superliga confirmaron la llegada de delanteros: Gimnasia (dirigido por Pedro Troglio) se reforzó con Mauro Guevgeozian (ex Temperley, Newells y Belgrano), mientras que Estudiantes sumó a Lucas Albertengo (ex Independiente y Monterrey de México).



