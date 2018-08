Repudio a médico que cuestiona la efectividad del condón

El debate sobre la legalización del aborto en Argentina no deja de levantar polvareda. En una intervención en el Senado, un reconocido médico aseguró que el virus del sida es capaz de "atravesar la porcelana". Este cuestionamiento de la efectividad de los preservativos suscitó una condena generalizada. Las declaraciones del doctor Abel Albino, especialista en nutrición infantil y con amplia exposición mediática, cayeron como una bomba en medio de las audiencias en comisión previas a la votación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara Alta, el próximo 8 de agosto. Las principales asociaciones médicas y científicas de Argentina emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian "enérgicamente" la falsedad de las afirmaciones de Albino y subrayan que van en contra de "la totalidad de la literatura científica especializada y las buenas prácticas médicas", que aconsejan el empleo del preservativo. Según dijo a Sputnik la doctora Carla Vizzotti, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) —una de las entidades que emitió el comunicado— "preocupan" las palabras de Albino, que tomaron por "sorpresa" a quienes han seguido el debate. "Pensábamos que se había llegado al consenso en que la educación sexual integral y la anticoncepción era fundamental, incluso de personas que antes no estaban a favor de estas estrategias justamente para avanzar y tratar de prevenir la interrupción voluntaria del embarazo", dijo la integrante de la SADI. Por eso, a criterio de la doctora, ante declaraciones de ese tenor es necesario "reivindicar la importancia de los métodos de barrera". El concepto "equivocado" pronunciado por Albino "pone en peligro" a las personas que crean que el preservativo no previene embarazos ni infecciones de transmisión sexual (ITS). "En las sociedades científicas y, como médicos, en el trabajo individual de cada uno, nos preocupa la falta de implementación total de la ley de educación sexual integral, que les brinda herramientas a los jóvenes para poder utilizar en forma adecuada los métodos de barrera", aseguró Vizzotti. Usado correctamente, el condón es un método eficaz para prevenir no solo embarazos, sino también el VIH y otras ITS como la sífilis. Estas constituyen un desafío para la salud pública. "En ese contexto hay que reafirmar la importancia del preservativo como método de barrera", dijo Vizzotti. No es la primera vez que Albino hace declaraciones polémicas respecto a asuntos vinculados a la sexualidad. En una ocasión, consideró que "el sexo es una maravilla para contribuir a la obra de Dios, no para divertirse". "Lo que pregona el doctor Albino es la abstinencia sexual. Es una conducta, no es una estrategia de prevención ni del embarazo no planificado ni de las infecciones de transmisión sexual", indicó Vizzotti.



Repudio a médico que cuestiona la efectividad del condón

