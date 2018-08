La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Bomberos Voluntarios de Campana reclamaron frente al Congreso







La protesta fue convocada por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina. Fue para reclamar que no se modifique la Ley 25.054 de financiamiento a los cuarteles de todo el país. "Empezamos a tocar nuestros ahorros para poder operar", confió Tito Rodríguez, presidente de la Asociación local. Más de 1500 bomberos voluntarios de todo el país se manifestaron ayer realizando un abrazo simbólico al Palacio del Congreso, para denunciar la dilación por parte de la Nación en la transferencia de los fondos que deben percibir merced a la Ley 25054, además de pedir que dicha norma, sancionada en 2014, no sea modificada. Según la ley, todas las compañías aseguradoras del país deben destinar obligatoriamente el 5 por mil de cada prima de seguro, (con excepción de los seguros de vida) a la Superintendencia de Seguros de la Nación que, a su vez, está obligada a transferir cada trimestre al Ministerio de Hacienda la recaudación para que luego se distribuya el dinero a las Federaciones, Asociaciones y al Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Desde las ocho de la mañana los bomberos de todas las provincias de la Argentina comenzaron a poblar el frente del Congreso de la Nación sobre Avenida Entre Ríos, vestidos con los trajes estructurales y cascos con los que intervienen en las emergencias. A las 10:30h realizaron el abrazo simbólico al palacio legislativo mientras, durante un minuto, sonaban las sirenas en el Congreso y en los mil cuarteles de bomberos voluntarios de todo el país, estremeciendo a la comunidad. Una delegación de 6 voluntarios de Campana, incluyendo al Jefe Hernán Dappiano, participó de la manifestación a la que también se sumó el Presidente de la Asociación local, Tito Rodríguez. "En lo que va del año, a Campana todavía no se le giró el dinero correspondiente por la Ley 25054. En mayo, era el equivalente a 55 mil dólares. Hoy, con la devaluación, ese monto descendió a 37 mil. Es decir, se nos licuaron 14 mil dólares", dijo Rodríguez en diálogo con La Auténtica Defensa. La preocupación viene de la mano de que la mayoría de los equipos utilizados por los bomberos son importados. Por ejemplo, un traje "negro", utilizado en el combate de incendios cuesta entre 1000 y 1200 dólares americanos. Aun así, Rodríguez comentó que la operatividad del cuartel de Campana aún no se ve afectada porque la Asociación cuenta con un fondo de reserva creado hace 10 años. "Empezamos a tocar nuestros ahorros para poder operar", explicó Rodríguez. Otra de las fuentes de financiamiento de los bomberos es un subsidio provincial, "que alcanza para un mes", según Rodríguez; y los fondos que aporta la propia Municipalidad de Campana a través de una ordenanza que fuera sancionada en 2008. "Es un porcentaje de la Tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza; y de la Tasa de Seguridad e Higiene. Pero es fluctuante, y depende de la recaudación: si el vecino no paga, no nos pagan a nosotros", señaló. Hay más de 900 cuerpos de Bomberos Voluntarios de todo el país cuya capacidad operativa depende del financiamiento creado por la Ley 25.054. "La grave situación de desfinanciamiento por la que está atravesando el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios pone en peligro la vida de nuestros bomberos y la prestación del servicio público que brindan en el 80% del territorio nacional", expresó en un comunicado el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

EL JEFE DEL CUERPO ACTIVO, HERNÁN DAPPIANO, JUNTO A BOMBEROS DE NUESTRA CIUDAD EN EL CONGRESO.





BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAMPANA, AYER EN EL CONGRESO, MINUTOS ANTES DEL ABRAZO SIMBÓLICO.

#Ahora El Jefe Hernán Dappiano, junto a otros Bomberos Voluntarios de Campana, participando del abrazo al Congreso Nacional en protesta contra el recorte presupuestario pic.twitter.com/0zR9fevo8S — (@mawifelizia) 2 de agosto de 2018 #Dato VIDEO Los Bomberos Voluntarios de todo el país están en estado de Alerta y Movilización. Reclaman por sus derechos ante el Estado, realizarán un Abrazo Simbólico al Congreso de la Nación y Un Toque de Sirena durante 1 min en todos los Cuartele, jueves 02/08 a las 10:30h pic.twitter.com/VCnPhTReMk — (@dantrila) 1 de agosto de 2018

Bomberos Voluntarios de Campana reclamaron frente al Congreso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: