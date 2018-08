La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Hoy paran los docentes tras la tragedia en Moreno







Por una explosión en una escuela murieron una docente y un auxiliar. El incidente se produjo por una pérdida de gas. Los gremios provinciales llamaron a un paro total de actividades. "Esto es producto del abandono y la desidia a los que someten a la Escuela Pública", señaló el Frente de Unidad Docente Bonaerense en un duro comunicado difundido ayer. La Escuela Nº 49 "Nicolás Avellaneda" de la localidad de Moreno fue escenario ayer de una tragedia que afectó a toda la comunidad educativa de la provincia: su vicedirectora y un auxiliar murieron como consecuencia de una explosión ocurrida dentro del establecimiento por una pérdida de gas. La explosión, que desmoronó el techo de la sala de profesores, se produjo pocos minutos antes del horario de ingreso de los niños a clase y los cuerpos de las víctimas fueron arrojados a varios metros en medio del estallido. Los bomberos que acudieron al lugar explicaron que la explosión se produjo por una estufa de tiro balanceado que estaba conectada a una garrafa, por lo que creen que pudo haber alguna fuga de gas que provocó la explosión, que terminó derrumbando la sala de reuniones de los profesores. Además de dos dotaciones de bomberos, se hizo presente una ambulancia SAME. Posteriormente, la comunidad educativa confirmó lo que se pensaba: contaron que ayer esperaron dos horas a los encargados de arreglar la pérdida de gas pero nunca llegaron, por lo que se trató de una tragedia que pudo haberse evitado. En tanto se conoció que el director de la escuela, a la que asisten unos 500 chicos, está de licencia médica tras sufrir un violento robo. PARO DOCENTE. Los principales dirigentes sindicales se hicieron presentes en el lugar de los hechos desde temprano y al mediodía anunciaron "abandono de tareas" para el resto de la jornada de ayer; y un paro total de actividades para hoy para reclamar por la situación edilicia de los colegios de la provincia de Buenos Aires, situación que ya había sido advertida el pasado lunes, cuando arrancó la primera jornada de huelga tras las vacaciones de invierno. La jornada de "duelo", tal como fue calificada por los propios gremialistas, además de la medida de fuerza incluye una movilización. "Vamos a exigir que se declare la emergencia edilicia y educativa. Que se hagan responsables de gobernar", aseguró Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, al hacer el anuncio. Luego agregó: "Hoy habrá abandono de tareas y mañana paro y movilización". Poco después, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por envió un comunicado muy duro, titulado "Este es el límite: la desidia de Vidal se cobró dos muertes". En ese texto expresaron lo siguiente: "Hoy la Escuela Pública está de luto. El cruel abandono en que el Gobierno Provincial ha decidido dejar a las Escuelas Bonaerenses llegó a su límite más trágico: la muerte de dos trabajadores de la educación. La desidia e ineficacia de funcionarios inescrupulosos que tienen en sus manos una de las más altas responsabilidades del Estado, que es garantizar el acceso a la Educación en condiciones dignas, hoy viola un Derecho Humano: el Derecho a la VIDA". Y agrega: "Reiteradamente hemos, desde el FUDB, denunciado la situación de abandono en que están nuestras Escuelas, hoy ese reclamo se transforma en un grito de dolor de toda una comunidad. Por todo lo expuesto, hacemos absoluta responsable a la Gobernadora Vidal y a todo su equipo de funcionarios de esto que no es una tragedia, sino que es producto del abandono y es la desidia a los que someten a la Escuela Pública".

ASÍ QUEDÓ LA ESCUELA POR DENTRO. LA EXPLOSIÓN DERRUMBÓ INCLUSO EL TECHO DE UNA SALA.





DOLOR Y SOLIDARIDAD. EL EQUIPO DOCENTE DEL JARDIN 901DE NUESTRA CIUDAD IMPORVISÓ UN CRESPÓN NEGRO EN LA PUERTA DE INGRESO Y ENVIÓ SU MENSAJE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA 49 DE MORENO. MINUTO DE SILENCIO LOCAL El Honorable Concejo Deliberante recordó anoche a las dos víctimas de la explosión en la escuela de Moreno y dedicó un minuto de silencio en su memoria. Fue la concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) la que trajo el tema al recinto. En los homenajes, se refirió a la tragedia ocurrida el miércoles y aseguró que la responsable máxima es la gobernadora María Eugenia Vidal. "La educación y los ciudadanos estamos de luto por una tragedia que podría haberse evitado y no se hizo", expresó la edil. "Son muertes cuya responsabilidad máxima es de la gobernadora Vidal y que nos deben poner en alerta para que no se repitan en Campana", afirmó. Por su parte, su compañero de bancada José Insausti propuso un minuto de silencio, que fue acatado por concejales y vecinos presentes ayer en el HCD.

EN SEÑAL DE RESPETO Y LUTO POR LOS FALLECIDOS Y SUS FAMILIAS, EL CONCEJO DELIBERANTE HIZO ANOCHE UN MINUTO DE SILENCIO QUE FUE ACOMPAÑADO POR LOS EDILES Y TODOS LOS PRESENTES EN EL SALÓN BLANCO.

