El HCD repudió los despidos en Atucha

Fue a instancias del peronismo. Además, la concejal Soledad Calle mencionó los nombres de funcionarios y ediles que aparecen en la cuestionada lista de aportantes a la campaña de Cambiemos y exigió explicaciones. En un debate caliente, atravesado por temas de actualidad que en muchos casos exceden el ámbito local, el Honorable Concejo Deliberante sesionó ayer por primera vez en este mes de agosto. Fue aprobado un repudio a los despidos en Atucha, mientras que se rechazó el tratamiento sobre tablas de un pedido de informes dirigido al gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre el listado de aportantes a la campaña 2017 del oficialismo. La situación en las centrales nucleares de la región moviliza a buena parte del mundo laboral de Zárate-Campana y el clima del Salón Blanco este jueves no fue indiferente. A instancias del peronismo, se presentó un proyecto de repudio a los 250 despidos decididos por la gestión de Mauricio Macri. Concejales del PJ-Unidad Ciudadana y del Frente Renovador defendieron la medida y cuestionaron al oficialismo por los cambios pedidos al texto de la norma a condición de acompañarla. "Este gobierno utiliza la crisis financiera para justificar la suspensión (de la construcción) de la cuarta central nuclear", afirmó Marco Colella (FR), quien denunció una "clara postura" de Cambiemos de "terminar con la participación estatal en la industria energética". En sintonía, el concejal José Insausti (PJ-UC) criticó los despidos y la conciliación obligatoria sin reincorporación que dictó el Ministerio de Trabajo bonaerense en las últimas horas. En ese sentido, les exigió a los concejales de Cambiemos que "dejen de representar a Macri y Vidal para defender a sus vecinos". Por su parte, su compañera de bancada Soledad Calle puso de manifiesto los cambios que el bloque oficialista había solicitado en el texto para comprometer su acompañamiento, lo que finalmente no sucedió, ya que terminó absteniéndose. Con nombre y apellido La concejal Calle expuso en medio del debate los nombres de funcionario y referentes políticos que aparecen en la lista de aportantes de Cambiemos. Luego de que cientos de personas salieran a denunciar que, pese a aparecer en la lista, no dieron dinero para la campaña oficial, Calle señaló que el intendente Abella, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y los concejales Sergio Roses y Norma Ibarra aparecen entre los aportantes de Cambiemos en los comicios de 2017. "Aportar a un partido político no es un delito en sí mismo, pero les preguntamos si realmente hicieron esos aportes o si sus nombres fueron utilizados inconsultamente, en una maniobra fraudulenta que esconde un grave delito como el lavado de dinero en esos listados", expresó la concejal.

TRABAJADORES DESPEDIDOS DE ATUCHA Y SUS FAMILIAS PRESENCIARON LA SESIÓN Y MOSTRARON SU DESCONTENTO CON LA DECISIÓN DE CAMBIEMOS DE NO ACOMPAÑAR LA RESOLUCIÓN. SABRINA PÉREZ ASUMIÓ COMO CONCEJAL EN CAMBIEMOS La integrante de la agrupación Julio Armando Melo juró como edil en reemplazo de Marina Casaretto. Presentó un proyecto para crear un voluntario médico que asista a jóvenes con adicciones. La agrupación Julio Armando Melo volvió a tener representación directa en el Honorable Concejo Deliberante: este jueves asumió una banca Sabrina Pérez, que se convirtió así en nueva edil de Cambiemos en reemplazo de Marina Casaretto, de licencia. Desde que Javier Contreras asumió un puesto en el Ejecutivo municipal que la Melo no tenía uno de sus integrantes sentado en el HCD. Pero ayer Pérez pudo ocupar el lugar que, como candidata a concejal, se ganó en las elecciones legislativas del año 2017. "Estoy muy contenta, muy agradecida a esta gestión, y como miembro de la agrupación Julio Armando Melo súper orgullosa", aseguró Pérez en contacto con LAD una vez finalizada la sesión. Más allá de que fue su primera participación en el HCD, Pérez trabajó en los días previos para presentar un proyecto relacionado a la salud de las personas que ingresan en instituciones para la rehabilitación de adicciones. La propuesta es que profesionales de la salud visiten estos centros y, de manera voluntaria, les confeccionen una ficha médica primaria. "Esta es una necesidad que los responsables de centros de rehabilitación nos expresan en las recorridas que hacemos con la agrupación. Cuando vienen las personas a internarse, puede que lo hagan con enfermedades preexistentes o problemas de nutrición, que sin el examen correspondiente no se detectan", explicó la flamante edil. La concejal fundamentó la necesidad de proyecto en los bajos recursos de la mayoría de los internados en centros de rehabilitación de la ciudad y la dificultad de esas instituciones a su vez para "armar una planta de profesionales". Precisó además que el programa podría estructurarse en una jornada de voluntariado periódica que se extienda desde la mañana y la tarde. Peréz subrayó que la Julio Armando Melo tiene equipos de trabajo abocados a distintas áreas, pero señaló que la lucha contra las adicciones como la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo representa una preocupación especial para la agrupación.

LA CONCEJAL PEREZ ( CENTRO) JUNTO A FAMILIARES Y EL LIDER DE LA MELO, JAVIER CONTRERAS AL FINALIZAR LA SESION.

