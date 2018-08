La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Caso Valentina: el abogado de "Chapu" González pedirá su excarcelación







Es el tercero de los detenidos, quien se presentó voluntariamente a declarar. Los otros dos fueron quienes la llevaron al Hospital San José ya sin vida. En nuestra edición de ayer dimos cuenta de que el fiscal de la causa por la que se investiga la muerte de Valentina Urbano (16), Matías Ferreirós, pidió la prisión preventiva de Héctor Maldonado, Sergio López y Darío González, mientras llegan a Campana los resultados de la pericia toxicológica del cuerpo, y la inspección de los teléfonos celulares incautados. A partir de pruebas objetivas, y del testimonio de una amiga de Valentina, el fiscal sospecha que al menos dos de los tres adultos detenidos le suministraron alcohol y drogas a la menor y que su muerte fue fruto de una descompensación por sobredosis. Héctor Maldonado y Sergio López fueron detenidos esa misma mañana, cuando llevaron a Valentina al Hospital. Mientras que Darío "Chapu" González, quien se presentó espontáneamente a declarar y dijo haber estado "no más de 5 minutos" con Valentina y su amiga esa madrugada, quedó detenido al día siguiente. En recientes declaraciones periodísticas, el defensor de Gómez dijo que pedirá su excarcelación por no haber elementos suficientes para que su defendido siga detenido. "Él se entregó en forma voluntaria a la justicia ni bien fue mencionado dado que él lo que quiere es limpiar su imagen, su honor, él no participó de todo esto, simplemente estuvo en un lugar donde no debía estar y lamentablemente lo nombran y él nunca dijo que no estuvo en ese lugar" expresó el abogado Ernesto Gómez. Según el letrado, González "estuvo junto a López en una vivienda propiedad de Maldonado. A las 01:00 de la madrugada, Valentina llegó ahí acompañando a Maldonado y luego ella recibió varios llamados en su celular y se fueron del lugar a los diez minutos". En otro pasaje de la entrevista concedida a FM Omega, el abogado dijo: "vamos a pedir la excarcelación porque él no tiene ninguna implicancia, no hay elementos suficientes, tampoco pedimos la excarcelación definitiva, desligarlo, sino que él va a seguir comprometido con la causa (…) Es una persona de campo, trabaja en medios rurales y tiene este problema que es la adicción a las drogas, pero no es un asesino" finalizó.

