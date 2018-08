El colegio Aníbal Di Francia suspendió ayer sus clases tras violento incidente

P U B L I C



Un padre habría atacado a alumnos que lo ensuciaron en el marco de los festejos por su viaje de egresados. Estudiantes escracharon al presunto agresor. La puerta del colegio Aníbal Di Francia fue escenario de serios incidentes entre padres y alumnos del establecimiento, según trascendió, originados en el marco de festejos por un viaje de egresados. Todo se habría desencadenado por un adulto que se enfureció cuando estudiantes lo ensuciaron en medio de la celebración por el último día de clases antes de iniciar su viaje de fin de curso. De acuerdo a lo que pudo averiguar este medio, los festejos coincidieron con la salida de alumnos más chicos de clases, que estaban siendo retirados por sus padres. Y uno de ellos, al verse en medio de la harina y espuma sintética utilizada por los jóvenes, reaccionó de la peor manera. "El chabón salió con el hijo de la escuela, y los chicos de 5º le empezaron a tirar con harina, pero (el hombre) me agarró a mí, me empezó a decir que éramos unos maleducados, que nos iba a cagar a trompadas a todos, y me empezó a patotear, como a tirarse encima mío, y ahí se metieron un par (en mí defensa)", relató uno de los alumnos testigos de la situación, en un audio de Whatsapp viralizado tras los incidentes. Las redes sociales fueron el medio elegido por los estudiantes para denunciar -y escrachar- al supuesto responsable del enfrentamiento. Alumnas aseguraron que fueron agarradas de los pelos por el señalado agresor. Además, afirmaron que una de las estudiantes se fue a su casa "llena de moretones" producto del ataque. Pero el registro más contundente lo ofreció un video filmado a través de un celular, donde se ve el forcejeo y se escuchan los insultos que escandalizaron a la comunidad de la institución rogacionista. Un patrullero de la Policía acudió al lugar minutos después de la pelea. No hubo detenidos. La Auténtica Defensa se comunicó con las autoridades del Colegio Aníbal di Francia, quienes afirmaron que se encontraban "trabajando" y prefirieron no dar mayores precisiones sobre lo ocurrido.



LA POLICÍA SE HIZO PRESENTE EN LUGAR. NO HUBO DETENIDOS.



El colegio Aníbal Di Francia suspendió ayer sus clases tras violento incidente

