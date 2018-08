Hoy viernes hay probabilidad de neblinas matinales, luego el cielo variará de escasamente nublado a mayormente nublado. Ese incremento de la nubosidad no implicará inestabilidad, sólo una limitación en el brillo del sol. La temperatura subirá un poco respecto al día de ayer, con 6 grados de mínima y 16 grados de máxima. La situación meteorológica dependerá hoy de la llegada de un débil frente frío, que no traerá cambios significativos en la temperatura pero sí generará un aumento temporario de la nubosidad y cambio en la dirección del viento, que del Este pasará al Sur. Igual, como será muy débil, casi no se notará la diferencia. El enfriamiento nocturno favorecerá la formación de neblinas, que de darse, permitirán hasta un par de horas luego del amanecer. Mañana sábado las nubes habrán paso y el cielo lucirá entonces mayormente despejado. El día oscilará entre frío y fresco, con unos agradables 18 grados en horas de la tarde. El domingo habrá un nuevo incremento de la nubosidad. Tendrá un comportamiento variable y preferentemente serán nubes altas las que se harán presentes. La noche volverá a ser fría, mientras que durante el día el termómetro se moderará otra vez hasta los 18 grados. El lunes se espera una jornada entre muy fresca y templada, con sol y nubes en el cielo. Hacia el martes el tiempo tenderá a desmejorar, consecuencia del acercamiento de un frente frío. Es posible que llueva hacia la noche. Durante el día habrá nubes y bastante viento del Norte, que hará subir la temperatura hasta los 20 grados. Pronósticos Hoy, viernes 3: hay probabilidad de neblinas matinales. El cielo tendrá aumento de la nubosidad, con una mañana fría y una tarde fresca: La temperatura mínima prevista es de 6 grados y la máxima de 16 grados. El viento soplará débil del sector Este y rotará al Sur. Mañana, sábado 4: el cielo estará mayormente despejado. Amanecerá frío, volviéndose luego templado: 7 y 18 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil del sector Sur. Domingo 5: la nubosidad será variable. Subirá levemente la temperatura, con 8 grados de mínima y 19 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Norte.



El Tiempo en Campana:

Sol y nubes

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

