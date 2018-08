La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Presentaron una diplomatura gratuita sobre abordaje integral de consumos problemáticos







Campana es el primer municipio del país que presenta esta oferta académica junto a la SEDRONAR. Se dictará gratis en la Escuela Técnica Roberto Rocca, una vez por mes, a partir del 3 de septiembre. Es abierta a la comunidad y ya está abierta la inscripción. Campana es el primer municipio del país que lanza junto a la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) una diplomatura gratuita y abierta a la comunidad sobre el abordaje integral de los consumos problemáticos. La propuesta se llevará a cabo con la adhesión de Centro Psicosocial Argentino y la Presidencia de la Nación. Además, contará con la colaboración de la Escuela Técnica Roberto Rocca, que cede sus instalaciones para que se dicten las clases. La diplomatura comenzará el 3 de septiembre y las clases se dictarán una vez por mes durante lo que resta del año en curso y todo el 2019. Los interesados en participar pueden inscribirse a través de diplomatura@sedronar.gob.ar indicando en el asunto "Diplomatura Campana". El único requisito es poseer título secundario o mérito equivalente. La diplomatura ofrece herramientas técnicas y prácticas para trabajar en la prevención y acompañamiento de personas atravesadas para el uso problemático de sustancias. Además, busca desarrollar capacidades como promotor de la salud en todas sus formas. El anuncio de esta propuesta lo encabezó el intendente Sebastián Abella quien destacó que "esta diplomatura tiene que ver con un importante trabajo que iniciamos para erradicar no solo el consumo problemático sino también la venta de drogas". En este sentido, subrayó la instalación de los buzones Vida, el desbaratamiento de bandas e incluso la destrucción de un bunker narco hace unas pocas semanas. "Trabajar en la capacitación de personas que nos ayuden a bajar este índice que es tan preocupante a una corta edad y en una escala ascendente es clave", agregó. Finalmente, comentó: "Estamos comprometidos en construir una ciudad libre de alcohol y de drogas. Creo que este es el camino que podemos transitar. Ser pioneros en esta diplomatura es algo que también me llena de satisfacción". Lidia Saya, subsecretaria de SEDRONAR, destacó el compromiso de la ciudad en esta materia. En relación a ello, expresó: "Para nosotros tener un Municipio con un equipo político y técnico decidido a trabajar en esos temas es muy gratificante". Y resaltó que "en Campana además se cuenta con un compromiso desde todas las áreas e instituciones. Estamos muy felices de trabajar en esta ciudad que junto a sus funcionarios diseñan acciones y políticas en la materia". El director de Capacitación de la SEDRONAR, Fernando Trabucco, destacó que "este es el primer Municipio del país que tiene junto al SEDRONAR la posibilidad de formar segmentos medios (profesionales y no profesionales) en el abordaje de las adicciones". Trabucco, para completar, informó que quienes asistan tendrán una acreditación de contenidos de carácter universitario a través de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

ABELLA PARTICIPÓ DE LA PRESENTACIÓN.





“Estamos comprometidos en construir una ciudad libre de alcohol y de drogas. Ser pioneros en esta diplomatura es algo que también me llena de satisfacción", señaló el intendente Abella.

