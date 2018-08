La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Correo de Lectores:

Campana y el tren

Por Arnaldo "el Negro" Marchisio







En la nota del diario del domingo, "La problemática ferroviaria", se hablaba de los problemas que sufre la estación de trenes de nuestra ciudad en la actualidad. A mis 90 años, tengo algunas cosas que decir sobre la historia de dicho bien tan importante para nuestra Nación en general y para Campana en particular. A mis 18 años fui dependiente de una empresa ubicada en el barrio Barracas de la Capital Federal cuyo horario laboral comenzaba a las 7 horas de la mañana. Para poder llegar a tiempo, me levantaba a las 3:15 de la mañana para poder tomar el tren de las 4:00 en la estación de la ciudad. No existían colectivos, el único medio era el tren, el cual salía a cada hora. Es decir, yo tenía un trabajo porque podía contar con el tren. Dentro de lo que era el recorrido Retiro – Rosario, Campana era la mejor estación intermedia. La pulcritud y la concurrencia eran los baluartes, los talleres tenían personal trabajando, artesanos que reparaban el material ferroviario. También hay que decir que cuando el Estado, de la mano de Perón, compró el ferrocarril a los ingleses, el deterioro comenzó a manifestarse especialmente en las maquinas, las cuales solían ser todas a vapor. Recuerdo que una de ellas, la número 22, era la más perjudicada. Siempre quedaba a mitad de camino por desperfectos mecánicos. En una ocasión, dicha máquina quedó varada en la estación Hipódromo sin ir ni para atrás ni para adelante. Los usuarios, laburantes que llegaban tarde a su trabajo, descargaron la bronca con los vagones y los asientos. Dicho material ya no era de los ingleses, era nuestro y yo lo sentí en carne propia. Las circunstancias hicieron que, tiempo después, consiguiera trabajo en Campana y ya no me vi obligado a viajar a la Capital, por lo que dejé de ser usuario del tren. Pero movilizado por la nota del diario, esta semana volví a caminar nuestra querida estación. Comprobé que hoy faltan los tradicionales relojes en los andenes. Desapareció la división que había entre las vías, línea de contención para que la gente se vea obligada a tomar el puente si quería cruzar el andén. Falta maquinaria de calidad acorde a las circunstancias, falta más frecuencias de trenes. La estación ya no tiene vida. El tren es económico, seguro y en buenas condiciones, rápido. No debe enfrentar las penurias del tráfico ni el peligro de las rutas. Es de vital importancia para nuestra ciudad y, por ende, el municipio tiene que comenzar a prestarle más atención a este tema. Sólo así Campana volverá a tener una verdadera opción contra el oneroso y a esta altura inexplicable monopolio del colectivo. Arnaldo "el Negro" Marchisio



Correo de Lectores:

Campana y el tren

Por Arnaldo "el Negro" Marchisio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: