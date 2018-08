La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 HCD:

La integrante de la agrupación Julio Armando Melo juró como edil en reemplazo de Marina Casaretto. Presentó un proyecto para crear un voluntario médico que asista a jóvenes con adicciones. La agrupación Julio Armando Melo volvió a tener representación directa en el Honorable Concejo Deliberante: este jueves asumió una banca Sabrina Pérez, que se convirtió así en nueva edil de Cambiemos en reemplazo de Marina Casaretto, de licencia. Desde que Javier Contreras asumió un puesto en el Ejecutivo municipal que la Melo no tenía uno de sus integrantes sentado en el HCD. Pero ayer Pérez pudo ocupar el lugar que, como candidata a concejal, se ganó en las elecciones legislativas del año 2017. "Estoy muy contenta, muy agradecida a esta gestión, y como miembro de la agrupación Julio Armando Melo súper orgullosa", aseguró Pérez en contacto con LAD una vez finalizada la sesión. Más allá de que fue su primera participación en el HCD, Pérez trabajó en los días previos para presentar un proyecto relacionado a la salud de las personas que ingresan en instituciones para la rehabilitación de adicciones. La propuesta es que profesionales de la salud visiten estos centros y, de manera voluntaria, les confeccionen una ficha médica primaria. "Esta es una necesidad que los responsables de centros de rehabilitación nos expresan en las recorridas que hacemos con la agrupación. Cuando vienen las personas a internarse, puede que lo hagan con enfermedades preexistentes o problemas de nutrición, que sin el examen correspondiente no se detectan", explicó la flamante edil. La concejal fundamentó la necesidad de proyecto en los bajos recursos de la mayoría de los internados en centros de rehabilitación de la ciudad y la dificultad de esas instituciones a su vez para "armar una planta de profesionales". Precisó además que el programa podría estructurarse en una jornada de voluntariado periódica que se extienda desde la mañana y la tarde. Peréz subrayó que la Julio Armando Melo tiene equipos de trabajo abocados a distintas áreas, pero señaló que la lucha contra las adicciones como la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo representa una preocupación especial para la agrupación.

LA CONCEJAL PEREZ ( CENTRO) JUNTO A FAMILIARES Y EL LIDER DE LA MELO, JAVIER CONTRERAS AL FINALIZAR LA SESION.

