NOTICIA RELACIONADA: Hoy paran los docentes tras la tragedia en Moreno El Honorable Concejo Deliberante recordó anoche a las dos víctimas de la explosión en la escuela de Moreno y dedicó un minuto de silencio en su memoria. Fue la concejal Romina Carrizo (PJ-Unidad Ciudadana) la que trajo el tema al recinto. En los homenajes, se refirió a la tragedia ocurrida el miércoles y aseguró que la responsable máxima es la gobernadora María Eugenia Vidal. "La educación y los ciudadanos estamos de luto por una tragedia que podría haberse evitado y no se hizo", expresó la edil. "Son muertes cuya responsabilidad máxima es de la gobernadora Vidal y que nos deben poner en alerta para que no se repitan en Campana", afirmó. Por su parte, su compañero de bancada José Insausti propuso un minuto de silencio, que fue acatado por concejales y vecinos presentes ayer en el HCD.

