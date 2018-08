La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Breves: Noticias de Actualidad







CASO LOURDES; UN IDENTIFICADO: uno de los testigos reconoció a Jorge Pablo Di Blasi, uno de los dos detenidos. DECLARÓ CENTENO: el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, declaró como imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli.- TENARIS PERDIÓ UN 7,11%: Las acciones de Tenaris cedieron ayer un 7,11% en el Merval, tras la presentación de un balance con menores ganancias a las esperadas.- PRODUCCIÓN EN BAJA: La producción industrial se derrumbó 8,1% en junio con relación a igual mes de 2017.- DECLARÓ CENTENO Oscar Centeno, el ex chofer del ex funcionario Roberto Baratta, declaró este jueves como imputado colaborador ante el fiscal federal Carlos Stornelli y reconoció que eran suyos los cuadernos en los que asentó el retiro de bolsos de empresarios y su distribución en domicilios de ex funcionarios del kirchnerismo. Centeno declaró luego de acordar con el fiscal Carlos Stornelli acogerse a la figura de imputado colaborador y, al término de la audiencia, se trasladó junto al representante del Ministerio Público al que fuera su domicilio en la localidad de Olivos para presenciar un allanamiento. Esos cuadernos son la principal prueba que hay en la causa contra varios empresarios y ex funcionarios, de cuales 14 ya fueron detenidos; mientras que un total de 18 fueron citados a indagatoria, como la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro Julio De Vido, el ex secretario Oscar Parrili y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. En tanto, un día después de que el juez Claudio Bonadio ordenara su detención, Carlos Wagner (dueño de Esuco y ex presidente de la Cámara de la construcción) se entregó ayer ante la Justicia. También lo hizo Hernán Camilo Gómez, quien fuera asesor en el Ministerio de Planificación entre 2007 y 2011. Por su parte, el empresario Gerardo Ferreyra, dueño de la empresa Electroingeniería, negó que haya pagado coimas o sobreprecios en obras públicas y definió como "un show mediático" su detención. TENARIS PERDIÓ UN 7,11% Las acciones de Tenaris cedieron ayer un 7,11% en el mercado de valores de nuestro país (Merval), tras la presentación de un balance con menores ganancias a las esperadas. Así, los papeles de Tenaris cayeron a $473,90. A la acción "la están castigando de manera exagerada", porque "si bien el segundo trimestre (contable) no fue tan sólido como el primero, fue claramente mejor al segundo trimestre de 2017", explicó una fuente bursátil al sitio El Economista. Tenaris reportó el miércoles un alza interanual de sus ganancias en el segundo trimestre del 127%, a 166 millones de dólares, gracias a un aumento en las ventas en casi todas las regiones, con excepción de Canadá y el este del Mediterráneo. PRODUCCIÓN EN BAJA La producción industrial se derrumbó 8,1% en junio con relación a igual mes de 2017, aunque aún logró cerrar el primer semestre con un signo positivo del 1%, informó este jueves el INDEC. Según el Estimador Mensual Industrial (EMI), las caídas más fuertes correspondieron a refinación del petróleo (19,9%), automotriz (11,8%), caucho y plástico (11,1%) y metalmecánica (10,9). Por otra parte, las industrias metálicas básicas registraron en junio una suba en la medición interanual (9,8%). CASO LOURDES: UN IDENTIFICADO Mientras la Policía busca a un tercer sospechoso por el crimen de la oficial Lourdes Espíndola, ayer se supo que uno de los testigos reconoció a Jorge Pablo Di Blasi, de 37 años, uno de los dos detenidos. La oficial Espíndola fue asesinada el sábado por la noche en una parada de colectivos en Ituzaingó, donde, según indicaron los testigos, tres delincuentes le dispararon para luego robarle el arma reglamentaria.



