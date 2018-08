La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Básquet:

El Celeste de Villa Fox cerró el miércoles la fase regular de Nivel A del Torneo Oficial de la ABZC con victoria sobre Central Buenos Aires y se transformó de esa manera en el rival del CBC. En tanto, Ciudad juega el lunes frente a Sportivo Pilar. Finalmente, después de varias postergaciones y un calendario que hizo difícil su seguimiento, el miércoles por la noche se completó la fase regular de Nivel A del Torneo Oficial de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Fue con la victoria 105-100 de Defensores Unidos sobre Central Buenos Aires, en el partido que definió los cruces de Cuartos de Final. Así, tanto Ciudad de Campana como el Campana Boat Club ya conocen sus rivales contra los que buscaran su pase al Final Four. El Tricolor, único invicto de torneo y líder de la A2, se cruzará con Sportivo Pilar, cuarto de la A1. Esta serie comenzará el lunes a las 21.30 en el gimnasio de Chiclana 209, donde se disputará el primero de los juegos de esta serie pautada al mejor de tres. Todos los cruces se juegan bajo esa misma modalidad, con ventaja de localía para el mejor ubicado en caso de necesitarse un tercer partido. Por su parte, el Campana Boat Club había terminado hace dos semanas su participación en la fase regular con la victoria sobre Atlético Baradero que le garantizó el segundo puesto de la A2. Así quedó a la espera del tercero de la A1, que finalmente resultó ser Defensores Unidos. Esta serie comenzará esta noche en nuestra ciudad, en un partido que se disputará a partir de las 21.30 horas y que será muy complicado para los dirigidos por Gustavo Godoy. Es que Defensores Unidos (de la mano del proyecto Basket ORO) cuenta con un plantel con grandes figuras para lo que es esta competencia regional. De hecho, su base Facundo Pascolatt y el alero Lisandro Rasio integraron recientemente el Seleccionado de Buenos Aires en el 84º Campeonato Argentino de Mayores que se disputó en Salta (fueron medalla de bronce). Pero, además, el equipo dirigido por Rubén Rasio cuenta también con su otro hijo, Francisco, un escolta de 37 años de dilatada trayectoria en el básquet nacional e internacional. El plantel se completa con el tirador Carlos Garín Palacios, el alero Cristian Devoto y el pivot Federico Barra, quienes han tenido participación importante en los equipos de la zona en competencias como el Provincial o el Torneo Federal. "Es un rival muy complicado, con jugadores de jerarquía para este torneo, pero nosotros vamos a seguir apostando a lo nuestro", le contó a LAD el entrenador Gustavo Godoy, quien el pasado miércoles fue a ver a Defensores Unidos frente a Central Buenos Aires. "Nosotros arrancamos el torneo pensando en la permanencia y hoy tenemos la posibilidad de jugar para meternos en el Final Four. Uno siempre quiere más y por eso esta semana estuvimos trabajando ajustes para tratar de contrarrestar al rival con nuestras herramientas", agregó Godoy, quien reveló que esta gran performance del CBC en el Oficial de la ABZC ha ampliado expectativas respecto a una posible participación en el próximo Provincial de Clubes. Por lo pronto, para recibir hoy a Defensores Unidos, el entrenador volverá a contar con Matías Basso y Alejandro Gallardo y tendrá también a Camilo Cáceres (quien tras este torneo partiría rumbo a Presidente Derqui para jugar el Federal). Entonces, con el plantel completo, la idea de Godoy es tratar de rotar la formación para no perder intensidad a lo largo de los 40 minutos y, desde esa actitud, exigir al máximo al elenco zarateño. Las otras dos series de Cuartos de Final del Nivel A también comenzarán esta noche: desde las 20.30 horas, Sportivo Escobar (2º A1) recibirá a Atlético Pilar (3º A2), mientras que desde las 21.30 jugarán Presidente Derqui (1º A1) e Independiente de Zárate (4º A2). Los cuatro ganadores de estas series disputarán el Final Four que tendrá como anfitrión al equipo de mejor record de los clasificados durante la fase regular. En ese sentido, si Ciudad de Campana avanza, tendrá la prioridad para organizar la definición de este Torneo Oficial 2018 de Primera División de la ABZC. PERMANENCIA. En tanto, la serie por la permanencia en el Nivel A la disputarán Atlético Baradero y Central Buenos Aires de Zárate, equipos que terminaron en el quinto y último puesto de cada una de las zonas.El perdedor de la serie bajará al Nivel B para el año 2019, mientras que el ganador deberá jugar una promoción frente al equipo que termine segundo en el cuadrangular final por el ascenso que disputará el Nivel B. Los clasificados al Final Four de la segunda división de la ABZC son: Náutico Zárate, Náutico San Pedro, Honor y Patria de Capilla del Señor y Porteño de General Rodríguez, encargado de la organización de este cuadrangular cuyo campeón ascenderá directamente (el subcampeón disputará la promoción con el ganador de la serie de permanencia de Nivel A).

