El campeonato tendrá 15 equipos y se jugará todos contra todos a dos ruedas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) estableció el 1º de septiembre como fecha de inicio del próximo campeonato de la Primera D, donde estará participando Puerto Nuevo. El certamen tendrá un formato similar al que se utilizó en la última temporada. Habrá 15 equipos participantes que jugarán todos contra todos, ida y vuelta. Así habrá dos ruedas y un total de 28 fechas El gran interrogante que por ahora no tiene definiciones es qué pasará con el equipo que se consagre campeón. O si se jugará un Reducido por el segundo ascenso, como en la temporada pasada. Es que, según los trascendidos, se estima que para la temporada 2019/20, la Primera D dejará de existir y se fusionará con la Primera C. Entonces, habrá una cuarta categoría que tendrá a todos los equipos de la C que no suban a la Primera B Metropolitana por la reestructuración que se dará a partir del nuevo formato de la Primera B Nacional (donde habría dos zonas: una Metropolitana y otra Interior).

