La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Breves Polideportivas







TC; ROSSI LARGARÁ ÚLTIMO: Matías Rossi (Ford) largará desde el último lugar de la grilla.- SE RETIRÓ MATTHYSSE: "Hoy decido colgar los guantes", el boxeador argetino Lucas Matthysse anunció el final de su extensa carrera.- GANÓ DEL POTRO: El tandilense comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Los Cabos.- "UN DESAFÍO ENORME": Mario Ledesma fue presentado como nuevo head coach del Seleccionado Argentino de Rugby.- U21; PERDIÓ CON BRASIL: Argentina perdió 88-76 frente a Brasil.- SE RETIRÓ MATTHYSSE "Hoy decido colgar los guantes". Con esas palabras, el boxeador argetino Lucas Matthysse anunció el final de su extensa carrera, que tuvo como cierre la reciente derrota frente al filipino Manny Pacquiao, quien le arrebató el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Orgulloso de haberme mantenido 10 años en el primer nivel mundial, donde pelee con los mejores del boxeo... Cumplí mi sueño de ser campeón mundial", expresó Matthysse, oriundo de Trelew, quien se retira a los 35 años, con 39 triunfos en 44 presentaciones (36 por KO). GANÓ DEL POTRO El tandilense Juan Martín Del Potro comenzó con el pie derecho su participación en el ATP 250 de Los Cabos, en México, al superar por 7-5 y 6-3 al estadounidense Marcos Giron. De esta manera avanzó a los Cuartos de Final, instancia en la que se enfrentará con el bielorruso Egor Gerasimov, quien sorprendió al campeón defensor, el estadounidense Sam Querrey, por 7-5, 5-7 y 7-6. En tanto, en el ATP 500 de Washington, el alemán Alexander Zverev debutó con victoria al vencer 6-2 y 6-1 al tunecino Malek Jaziri y avanza en busca de repetir el título en la capital estadounidense. En caso de no lograrlo, Del Potro ascenderá al tercer puesto del ranking mundial. "UN DESAFÍO ENORME" Mario Ledesma fue presentado como nuevo head coach del Seleccionado Argentino de Rugby. "Hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo", señaló quien fue el entrenador que recientemente llevó a Jaguares a los playoffs del Super Rugby. Con Los Pumas, Ledesma acumula 84 partidos y es el jugador con más presencias en Copas del Mundo: 15 encuentros durante los Mundiales 1999, 2003, 2007 (medalla de bronce en Francia) y 2011. "Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar... Estamos ante un desafío enorme", remarcó Ledesma, con experiencia en los staff técnicos de Stade Francais, Montpellier, Waratahs y Australia antes de llegar a Jaguares. Su debut como head coach de Los Pumas será el próximo 18 de agosto, en el inicio del Rugby Championship que Argentina disputará junto a Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. U21: PERDIÓ CON BRASIL Por la tercera fecha del Torneo Sudamericano Sub 21 que se disputa en Salta, Argentina perdió 88-76 frente a Brasil y sufrió su primera derrota del campeonato después de haber vencido a Perú y Chile. La figura del encuentro fue el base Yago, autor de 31 puntos; en tanto, por Argentina se destacó el escolta Máximo Fjellerup, con 18 unidades. TC: ROSSI LARGARÁ ÚLTIMO El Turismo Carretera confirmó que Matías Rossi (Ford) largará la carrera de los 1000 Kilómetros de Buenos Aires desde el último lugar de la grilla. Esto se debe a que en Rafaela sumó su tercer apercibimiento. Esta prueba especial del TC se disputará el próximo domingo 19 en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez".



