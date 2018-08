La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 03/ago/2018 Fútbol: Breves Deportivas







DT AFA; SIN DEFINICIONES: Tras una nueva reunión, encabezada por Claudio Tapia, todo indica que la Selección Argentina tendrá un DT "interino".- SIGUE LA COPA ARGENTINA: Por los 16vos de Final de la Copa, esta noche se enfrentan Huracán y Atlético Tucumán.- AVANZÓ BANFIELD: Con dos goles de Nicolás Bertolo, Banfield le ganó a Boston River de Uruguay.- RACING SE PREPARA: disputó ante Ferro Carril Oeste su último amistoso antes de enfrentar a River y se impuso 1-0 con gol de Lisandro López.- PIRIS DA MOTTA, A FLAMENGO: San Lorenzo perdió al volante paraguayo Roberto Piris Da Motta, quien continuará su carrera en Flamengo.- HIGUAIN AL MILAN: El delantero de la Selección Argentina Gonzalo Higuain dejó Juventus.- JUEGA EL SUB 20: La Selección Argentina Sub 20 disputará hoy su tercer partido y será frente a Mauritania.- SIGUE LA COPA ARGENTINA Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, esta noche se enfrentan Huracán y Atlético Tucumán en un partido que se jugará desde las 21.10 horas en el estadio Padre Martearena de Salta. Anoche, al cierre de esta edición, Rosario Central se enfrentaba con Juventud Antoniana de Salta para definir al rival de Talleres de Córdoba (eliminó a Midland) en 16vos de Final. AVANZÓ BANFIELD Con dos goles de Nicolás Bertolo, Banfield le ganó 2-0 a Boston River de Uruguay y de esa manera logró revertir la serie de segunda fase de la Copa Sudamericana, después de haber perdido 1-0 como visitante en Montevideo. El próximo rival del Taladro en esta competencia será Defensa y Justicia, que eliminó a El Nacional de Ecuador. Anoche, al cierre de esta edición, Colón de Santa Fe enfrentaba como visitante a San Pablo de Brasil en el partido de ida de su serie. La revancha se jugará el 16 de agosto en el Cementerio de los Elefantes. RACING SE PREPARA El equipo dirigido por Eduardo Coudet disputó ante Ferro Carril Oeste su último amistoso antes de enfrentar a River por los Octavos de Final de la Copa Libertadores. La Academia se impuso 1-0 con gol de Lisandro López. PIRIS DA MOTTA, A FLAMENGO San Lorenzo de Almagro perdió al volante paraguayo Roberto Piris Da Motta, quien continuará su carrera en Flamengo. La institución brasileña desembolsó cerca de 6,3 millones de dólares para incorporarlo, en una operación que dejaría 4 millones en las arcas del Ciclón. HIGUAIN AL MILAN El delantero de la Selección Argentina Gonzalo Higuain dejó Juventus (que contrató al portugués Cristiano Ronaldo), pero continuará su carrera en el fútbol italiano: jugará en Milan, donde compartirá plantel con sus compatriotas Lucas Biglia y Mateo Musacchio. JUEGA EL SUB 20 La Selección Argentina Sub 20 disputará hoy su tercer partido en el Torneo de L`Alcudia cuando se enfrente con Mauritania desde las 18.15 horas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni y Pablo Aimar suma dos victorias en dos presentaciones tras sus triunfos sobre Venezuela y el Seleccionado de Murcia. DT AFA: SIN DEFINICIONES Tras una nueva reunión de dirigentes encabezada por el Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, todo indica que la Selección Argentina tendrá un DT "interino" en sus próximos amistosos pautados para septiembre. El dúo Scaloni-Aimar (al frente del Sub 20) y Jorge Burruchaga (ostenta el cargo de Manager) son los principales candidatos a ocupar ese lugar.



