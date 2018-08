La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ago/2018 Docentes de Campana reclamaron ante el Consejo Escolar por el estado de las escuelas







Fue en el marco de la jornada de paro y protestas tras la tragedia ocurrida en Moreno. "Exigimos no minimizar ningún pedido que llegue desde los establecimientos para que no se repitan hechos tan tristes como el que hoy enluta a las escuelas bonaerenses", pidieron en la carta que le entregaron al Presidente Martín Aquino. Con un notorio trasfondo de dolor por la tragedia ocurrida el jueves en la Escuela 49 de Moreno, donde murieron una vicedirectora y un auxiliar tras una explosión por una pérdida de gas, docentes de nuestra ciudad se reunieron ayer para llevar adelante acciones de protesta en el marco del paro total de actividades anunciado por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Así, encabezados por la Secretaria General de SUTEBA Campana, Lía Fernández, y de Unión de Docentes Campana (UDC), Juanita Fornarini, los maestros de nuestra ciudad realizaron en primera instancia una asamblea en la esquina de Beruti y Güemes, en el acceso al Consejo Escolar. Posteriormente ingresaron a la sede del organismo para entregar una carta que, entre otros puntos, marcaba el "repudio a la desidia a la que se viene condenando a las escuelas públicas bonarenses" por la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y el Director General de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny. "Reiteradamente hemos manifestado la situación de abandono en que están nuestras escuelas; hoy ese reclamo se transforma en un grito de dolor de toda una comunidad", explica el texto que continúa con un claro pedido al Consejo Escolar de Campana: "Exigimos no minimizar ningún pedido que llegue desde los establecimientos para que no se repitan hechos tan tristes como el que hoy enluta a las escuelas bonaerenses". Esa carta fue entregada al Presidente del Consejo Escolar, Martín Aquino, quien primero recibió a las referentes gremiales en su oficina y luego salió al patio de la ex Quinta Victoria (y ex Jardín 901) a conversar con todos los docentes presentes y escuchar distintos reclamos. "Esperamos que el reclamo que se está haciendo en toda la provincia pueda correr del eje del temario y que se ponga en debate las condiciones de infraestructura en la que están todas las escuelas bonaerenses. Esto que pasó en Moreno es desidia y ajuste en la escuela pública", señaló luego Lía Fernández, quien recordó que los carteles con esos reclamos "están desde principio de año" y también que cuando los gremios provinciales llevaron sus relevamientos del estado de las escuelas a la gobernadora Vidal no fueron recibidos. "Fuimos atendidos detrás de las rejas por un empleado común. Nadie nos escuchó, nadie nos recibió", señaló. "Esperemos que este día de luto sirva para reorientar la mirada de la gobernadora hacia la escuela pública", concluyó la referente gremial de SUTEBA. "El límite que tenemos como trabajadores es la muerte", remarcó por su parte Fornarini, quien también apuntó hacia quienes piden mantener abiertas las escuelas a pesar de los problemas. "Hay que denunciar públicamente cuando presionan, quienes son los inspectores que inhiben", agregó, al tiempo que les pidió a los equipos directivos de los establecimientos que resuelvan con firmeza y decisión el cierre temporario de las escuelas en caso que no estén en condiciones acordes. Durante el diálogo con los consejeros escolares (a quienes les exigieron respuestas concretas y no "evasivas") se plantearon diferentes problemáticas. Algunas relacionadas con la calefacción de los establecimientos (se reclamó porque sólo hay dos matriculados para todas las escuelas de distrito); otras con el estado de las instalaciones eléctricas o el rebalse de líquidos cloacales. También se denunciaron inconvenientes con el Servicio Alimentario Escolar y dificultades que se incrementaron a partir de su "municipalización". "No queremos elegir a quién sí darle de comer y a quién no; si hay que elegir, que vayan las autoridades a las escuelas a decidir eso", fue uno de los reclamos contra "el ajuste" en el SAE. Fueron dos largas horas para los docentes que participaron de esta actividad, todos visiblemente atravesados por el dolor que generaron las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en Moreno. Es que, como señalaban muchos carteles, la educación pública está de luto.

ENCABEZADAS POR JUANITA FORNARINI Y LÍA FERNANDEZ, TITULARES DE UDC Y SUTEBA, LAS DOCENTES DE NUESTRA CIUDAD SE MANIFESTARON AYER EN CONSEJO ESCOLAR.





ANTES DE INGRESAR AL CONSEJO ESCOLAR, LOS DOCENTES REALIZARON UNA ASAMBLEA EN BERUTI Y GUEMES.





#Ahora | Acto docente en el marco de la jornada de luto y paro de actividades de los gremios docentes por la tragedia ocurrida en Moreno. pic.twitter.com/SnS4mFo9Zw — Magui Felizia (@mawifelizia) 3 de agosto de 2018 DESPIDIERON LOS RESTOS DE LA VICEDIRECTORA Y EL PORTERO Docentes, familiares, vecinos, estudiantes y ex alumnos expresaron su dolor y bronca en el último adiós a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez las víctimas de la trágica explosión ocurrida en la Escuela 49 de Moreno. Los velatorios de la vicedirectora y el portero de la escuela se realizaron por separado en dos casas de sepelios de ese distrito. Cientos de personas pasaron entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana por la casa velatoria donde despiden los restos de Sandra Calamano. Allí se vivieron muestras de desgarrador dolor. "Se murió por los chicos. Fue a la escuela porque no quería que los pibes se quedaran sin comer, les estaba por preparar el desayuno", afirmó Débora, una maestra compañera de Sandra.



Docentes de Campana reclamaron ante el Consejo Escolar por el estado de las escuelas

