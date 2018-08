La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ago/2018 Madres Unidas de Campana recordó a Valentina









TRES DETENIDOS El caso conmocionó a toda la ciudad e inundó las portadas de los medios nacionales. Valentina Urbano, una adolescente de 16 años, murió a raíz de un paro cardíaco provocado, se presume, por una sobredosis de cocaína. Dos hombres de 30 y 46 años, con quienes había pasado sus últimas horas, la llevaron descompensada al Hospital San José, donde llegó ya sin vida. Ambos quedaron detenidos esa misma mañana del 3 de julio. Al día después, se entregó un tercer sospechoso. Mientras se esperan el resultado de la pericia toxicológica y la telefónica, el Fiscal de la causa, Matías Ferreirós, solicitó la prisión preventiva para Héctor Maldonado, Sergio López y Darío "Chapu" González. A un mes de la muerte de la joven integrantes de la asociación, familiares y vecinos participaron del acto en la plazoleta Belgrano. "En este homenaje que le hacemos a mi nieta, lo único que pido es Justicia. Que esos hijos de puta se pudran en la cárcel. Confío en el Fiscal. Confío en la Justicia. Quiero que se pudran en la cárcel por haberle hecho eso a una criatura. Envenenarla y matarla con esa droga maldita (…) Ahora, espero que Dios me de vida para ver crecer el arbolito que hoy plantamos, como si fuera ver crecer a mi nieta. Ahí la tengo. En ese arbolito está mi nieta", dijo ayer por la tarde a la prensa, el abuelo de Valentina, Héctor Urbano. Minutos antes, los padres de la chica de apenas 16 años que llegara sin vida al Hospital San José en la mañana del 3 de julio, habían plantado un árbol en su memoria. El acto, realizado en la plazoleta Manuel Belgrano, fue organizado por Madres Unidas de Campana. "Hoy nos une dolor grande. Hoy compartimos el mismo dolor. Pero como yo le digo a mi amigo, Sandro, ella misma le va a dar la fortaleza para transitar este difícil camino que es perder un hijo. A veces pensamos, cómo seguimos. ¿Qué padre no piensa que si le falta un hijo, se muere? Acá estamos, de pie, porque la muerte es parte de la vida (…) Tenemos que estar de pie para honrarlos a ellos, y para luchar contra todas estas cosas. Todos sabemos lo que pasó Valentina. Sería bueno que toda la sociedad de Campana se una para tratar de concientizar a nuestra juventud, y a todos en general. Porque todos sabemos que en esto hubo personas mayores involucradas", dijo a los presentes Fabiana Gómez, de Madres Unidas de Campana. A su turno, Sandro Urbano intentó tomar la palabra pero se quebró. En su lugar, lo hicieron Directora General de Educación, Milva López Pereyra; y el Presidente del Concejo Deliberante, Sergio Roses; quienes se presentaron no como funcionarios, sino como compañeros y amigos de Urbano. "En nombre de Sandro, me permito agradecerles a todos por estar acá. Los que creemos que hay algo más allá de esta vida, creemos que las almas son eternas y transitan en una sucesión de encuentros y despedidas que no tiene fin. A cada despedida, sigue un encuentro. Y a cada encuentro, le sigue una despedida. Nada mejor que reconfortar al alma en cada despedida, con el afecto de los amigos y la familia. Recibir esa caricia que nos permite seguir adelante hasta el próximo encuentro", dijo Roses.

LOS PADRES DE VALENTINA FUERON LOS ENCARGADOS DE PLANTAR UN ÁRBOL EN EL LUGAR.





EN EL HOMENAJE A VALENTINA DE AYER, MILVA LÓPEZ Y SERGIO ROSES HABLARON POR SANDRO URBANO. EN TANTO, FABIANA GÓMEZ LO HIZO A NOMBRE DE MADRES UNIDAS DE CAMPANA.

