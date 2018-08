Lo confirmó el Municipio, desde donde destacaron la rápida gestión de Abella. Sin embargo, habría preocupación por los costos que implicaría el traslado hasta la planta ubicada en el Camino del Buen Ayre. Apenas unas cuantas horas después de que se conociera la decisión de la Justicia Federal de clausurar el predio de Cóncaro donde Campana y Zárate depositan sus residuos sólidos urbanos, el Municipio de nuestra ciudad anunció un acuerdo con el CEAMSE y reanudó el servicio de recolección de basura suspendido el jueves. El comunicado de prensa oficial confirmó que "desde las primeras horas del viernes, los camiones de Agrotécnica Fueguina pudieron comenzar a descargar en el depósito (del CEAMSE) ubicado en el camino del Buen Ayre, evitando tener que suspender la recolección domiciliaria". No obstante, aclaró que la solución es "provisoria". "Estamos trabajando para que esta situación que nos tomó de sorpresa no perjudique a los vecinos", afirmó el intendente Abella en declaraciones difundidas por la Municipalidad. El jefe comunal aseguró que se venía trabajando en encontrar una alternativa al campo de Cóncaro a partir que el Municipio de Zárate -que vuelca los residuos con nuestra ciudad- anunciara que lo iba a adquirir. "Igualmente esto nos tomó de sorpresa, pero pudimos encontrar una alternativa rápidamente", señaló Abella. Pero la decisión del juez federal Adrián González Charvay de clausurar el predio de Cóncaro por la presunta disposición de residuos especiales no le demandará a nuestra ciudad solo rápidas gestiones de emergencia. Ayer, fuentes oficiales le transmitieron a La Auténtica Defensa su preocupación por el costo de trasladar los residuos hasta la planta tratadora ubicada en José León Suarez. Además -y si bien no trascendieron aún montos - CEAMSE cobra por sus servicios un precio más elevado que Cóncaro. Hubo una reunión entre el secretario de Obras Públicas, Sergio Agostinelli, con los referentes de cada bloque político del HCD, en donde se detalló el panorama y se adelantó que el intendente deberá "tomar decisiones" a partir de la clausura del campo de Cóncaro. El escenario es similar en Zárate: en una reunión con concejales, Osvaldo Cáffaro habría señalado que su gobierno pasará de gastar 800 mil a 8 millones de pesos mensuales por la gestión de los residuos, siempre y cuando el CEAMSE lo acepte como cliente, algo que todavía no sucedió. La recolección de residuos está suspendida por 48 horas. Campana y Zárate integran un consorcio que les permite compartir los terrenos clausurados donde hasta hace dos días disponían sus residuos. Pero el año pasado, Zárate anunció su decisión de adquirir el predio: firmó un boleto de compra y comenzó el proceso para el traspaso del terreno y su gestión, que implicaba la parcial entrega de las operaciones a la empresa francesa Veolia. Su HCD había aprobado la compra y apenas restaba la aprobación del OPDS para concretarla. En ese momento, la gestión Abella se mostró disconforme con el accionar de Zárate. Trascendió a partir de entonces el posible desembarco de CEAMSE en nuestro partido, lo que fue categóricamente desmentido por las autoridades locales. Pero la subsecretaría de Medio Ambiente siguió buscando soluciones: precisamente esta semana, el Municipio anunció el inicio de la construcción de un centro de acopio y clasificación de residuos en el camino El Morejón "con el objetivo de mejorar las condiciones en las que se realiza la separación de los residuos sólidos urbanos". ALLANAMIENTO La denuncia penal que terminó con la clausura del predio de Cóncaro no es nueva y apunta contra los dueños del establecimiento y no a los municipios de Campana y Zarate. Sin embargo, hubo allanamientos en las sedes de gobierno de ambas ciudades, de donde se secuestraron expedientes ligados al contrato con los Cóncaro y también la empresa de recolección de residuos Agrotécnica Fueguina. También la Justicia allanó oficinas de la OPDS. Fuentes oficiales explicaron que la medida adoptada por González Charvay obedece a "preservar" los terrenos donde se habían depositado residuos especiales, asegurando que nadie ingrese al predio o retire elementos de su interior. El paso siguiente sería la realización de análisis del suelo para saber qué tipo de materiales prohibidos se habrían despachado. CRÍTICAS OPOSITORAS "Hay una falta de información tremenda, es un tema muy grave para abordarlo con secretismo. Desconocemos elementos imprescindibles para el análisis cómo el autor de la denuncia que llevó a la clausura, los terminos de la misma, los fundamentos de la medida judicial, entre otras cuestiones. Esperamos que el gobierno brinde toda la información y avance de forma transparente y participativa en la busqueda de soluciones. Nuestra comunidad se expresó en reiteradas oportunidades en contra de la instalación del CEAMSE o cualquier planta regional de tratamiento de residuos en la ciudad. Por ende, ese es el límite que no se puede trasgredir en la construcción de alternativas a este problema", expresó ayer la líder de la bancada PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle.

ZÁRATE HABÍA COMENZADO CON EL PROCESO PARA COMPRAR EL TERRENO DE CÓNCARO, CLAUSURADO RECIENTEMENTE POR LA JUSTICIA FEDERAL. EN LA FOTO, EL INTENDENTE OSVALDO CÁFFARO DURANTE UNA VISITA AL PREDIO (ARCHIVO).



Rápida solución:

tras la clausura del predio de Cóncaro, Campana ya vuelca sus residuos en el CEAMSE

