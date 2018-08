Así lo señalaron los concejales de Cambiemos tras la última sesión del HCD. Además agregaron: "La desvalorización y falta de respeto de la oposición por las diferencias de criterio, quedan expuestas en cada sesión y desacreditan a la democracia". Tras el debate que se llevó a cabo en el Concejo Deliberante durante la primera sesión del mes de agosto, los concejales que integran el bloque Cambiemos compartieron declaraciones en las que cuestionaron a la oposición por actitudes autoritarias y agresivas que perjudican a los vecinos. "Los proyectos de resolución hechos para la galería no solucionan los problemas reales de los vecinos, y no podemos tratar temas donde prevalece la agresión personal por sobre el bien común", enfatizaron los ediles Carlos Cazador; Luis Gómez; Romina Buzzini; Mirian Cazenave y Sabrina Pérez - quien este jueves asumió su banca en reemplazo de Marina Casaretto -. Los concejales también mencionaron que "es preocupante la metodología que llevan a cabo, por la cantidad de tratamientos sobre tablas de proyectos de resolución y de comunicación que se originan a último momento; sin el previo consenso o capacidad de estudio que podría surgir en una comisión". Y además agregaron: "es muy difícil llevar adelante una actividad política seria, cuando los tres bloques que conforman la oposición se oponen a todo; y no precisamente desde una posición constructiva". "Vemos que no hay ánimos de consensuar, que prevalece el patoterismo sobre las ideas y se pierde el eje fundamental que es construir a futuro para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Campana", concluyeron los ediles oficialistas.

Cambiemos:

"La actitud autoritaria y agresiva de la oposición perjudica a los vecinos"

