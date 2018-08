Alejo Sarna asegura que Cambiemos está desfinanciando la Educación Pública

El Consejero Sarna se pronunció sobre la difícil situación que vive la educación pública. Pidió al HCD local que proponga la "emergencia educativa" en el distrito, y se puso a disposición de los ediles "para desarrollar el proyecto". "Hoy la educación pública está atravesando un difícil momento producto del recorte de gastos del cual es víctima, propiciado por el Gobierno Nacional y Provincial. Y esto no sólo se lo ve en materia de infraestructura, sino que desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires se están generando todo tipo de estrategias para vaciarla de contenidos. La modificación a los Equipos de Orientación Escolar, el ataque a la educación para adultos, el vaciamiento de la educación técnica, el cese de docentes, la no apertura de paritarias docentes nacionales, las negociaciones salariales insuficientes en la Provincia de Buenos Aires, y las complejidades alas cuales someten a los auxiliares, son algunos de los ejemplos de la triste realidad que vive hoy la escuela pública", dijo ayer el licenciado Alejo Sarna, actualmente único Consejero Escolar opositor en ejercicio. "Desde el Gobierno Nacional y el Provincial por un lado hablan de calidad educativa, pero por otro lado la vacían presupuestaria y pedagógicamente, lo cual es una contradicción en si misma y pone en serias dudas el discurso del oficialismo" señalo el joven Consejero y a su vez se agregó que "A esta altura, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad ya debería haber presentado la Emergencia Educativa en el distrito producto de todas esta situaciones que mencionamos y que están lesionando la educación pública. Estoy a disposición de los Concejales para desarrollar el proyecto. Pero en esto no podemos esperar más porque está la hablando del futuro de nuestros niños y nuestras niñas", agregó. "Mi compromiso con la Educación Pública es irrenunciable y pongo lo de mejor de mí cada día para poder contribuir a la misma. Pero insto a toda la dirigencia política, sea del color político que sea, a realizar un gran consenso que discuta como mejorarla día a día y como ampliar el presupuesto destinada a la misma, y que el resultado de ese gran consenso se transforme en una política de estado que trascienda a las administraciones, con el fin de lograr educación de calidad para nuestros niños y niñas, y garantizar el futuro de nuestro país. Lamentablemente hoy el gobierno Nacional, Provincial y Municipal van en la dirección contraria", concluyó.

EL CONSEJERO ESCOLAR ALEJO SARNA ESTUVO AYER DIALOGANDO CON DOCENTES EN LA JORNADA DE PROTESTA QUE SE REALIZÓ EN NUESTRA CIUDAD.



Alejo Sarna asegura que Cambiemos está desfinanciando la Educación Pública

