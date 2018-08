La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 04/ago/2018 Desde la ANSeS:

Ante la reiterada concurrencia de beneficiarios a la oficina local, comentando que fueron llamados y citados en entidades bancarias fuera del horario de atención, Raineri aclaró que "nosotros no citamos a los vecinos a un lugar que no sea nuestra oficina ubicada en Mitre 1265 y de 08:30 a 14:30". El gerente de la oficina local de ANSeS, Dr. Mariano Raineri, alertó sobre intentos de estafas a los jubilados y pensionados mediante llamados telefónicos que los citan en entidades bancarias fuera del horario de atención. Ante la reiterada concurrencia de beneficiarios de ANSeS a la oficina local, comentando que fueron llamados y citados en entidades bancarias fuera del horario habitual de atención, Raineri expresó que "nosotros no realizamos llamados telefónicos citando a los vecinos a un lugar que no sea nuestra oficina ubicada en avenida Mitre 1265 y en el horario de 08:30 a 14:30. La citación generalmente es vía carta con membrete oficial, donde se detallan los teléfonos de contacto." "Estas personas llaman entre las 16 y las 21 y les dicen a los vecinos que están alcanzados por la reparación histórica y que deben aceptarla el mismo día. Ofrecen cifras muy altas para tentar al jubilado o pensionado y lo citan en la entidad bancaria donde cobran habitualmente. Allí los vuelven a llamar al celular y los hacen realizar distintas transacciones hasta que les dan un CBU y le piden que le depositen una determinada cantidad de dinero que luego será restituida con el depósito al día siguiente. Esto es todo falso", alertó Raineri. Para concluir, Raineri comentó que "ANSeS no solicita dinero a los beneficiarios ni cita a los mismos en lugares ajenos a sus oficinas. Si los llaman y se presentan como de ANSES, ante la duda le recomendamos que no den datos personales ni bancarios y que, antes de hacer cualquier acción, concurran a nuestra oficina cita en Mitre 1265".



