El líder camionero y la ex presidenta se reunieron en el predio de SMATA en Cañuelas, en el marco de una jornada de capacitación para delegados del gremio. El líder camionero, Hugo Moyano, destacó este viernes el "gesto" político de su encuentro con la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y señaló que lo que los "hace acercar son las políticas del Gobierno". "En un gesto. Nos encontramos y nos sacamos una foto, Si la foto es muy fuerte... ¿Qué culpa tenemos?", indicó el ex secretario general de la CGT al retirarse del predio de SMATA en Cañuelas donde ambos mantuvieron un encuentro y asistieron a un plenario. Por otra parte, Moyano dijo que en el encuentro la ex presidenta "no habló de los cuadernos", en alusión al escándalo por las anotaciones de un ex chofer sobre el pago de coimas a su Gobierno, y además minimizó la causa: "Al principio era una caja, después unos cuadernos y ahora parece que una libretita". Respecto al armado electoral para 2019, el sindicalista precisó que junto a Cristina Kirchner está "trabajando con todo el peronismo y organizaciones sociales y sindicales para hacer un frente común con un pensamiento parecido". El anfitrión del encuentro fue Ricardo Pignanelli, quien aprovechó una capacitación dirigida a integrantes del gremio para invitar a la expresidente como oradora principal de la jornada. Del reencuentro entre Moyano y Cristina surgió una fotografía en la que además aparecen el propio Pignanelli; la diputada nacional Vanesa Silley; y el secretario general del sindicato de Canillitas, Omar Plaini.



Moyano se fotografió con Cristina: "Lo que nos acerca son las políticas del Gobierno"

