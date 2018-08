Enfrentan hoy como visitantes a Gimnasia y Esgrima "E" en el inicio de la Zona 2 de la Reubicación E-F. Las dirigidas por Adrián Zottola ya consiguieron el ascenso a la Primera E y ahora va por un desafío enorme: llegar a la D. Tras un primer semestre súper exitoso, que finalizó de forma invicta, ganando su zona y consiguiendo el ascenso directo a la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, las chicas del Campana Boat Club inician hoy el camino hacia un posible segundo ascenso. Las dirigidas por Adrián Zottola estarán debutando hoy en la Zona 2 de la Reubicación E-F y lo harán como visitantes ante Gimnasia y Esgrima "E". No será en absoluto fácil conseguir un segundo ascenso este año para las chicas del CBC: la mayoría de los equipos de la zona vienen de una categoría superior y sólo quien finalice en el primer lugar accederá a la Primera D. Los equipos que comparten zona con el de nuestra ciudad son: El Retiro, Belgrano Day School, Universitario de La Plata "C" (que tras una gran campaña finalizó segundo detrás del Boat Club en la Zona 2 de la Primera F), San Isidro Club "D", Club Manuel Belgrano, Club Atlético y Social Camioneros, San Carlos "B", Los Pinos, Club de Regatas Avellaneda "B", San Martín "C" y Gimnasia y Esgrima "E". La primera fecha se disputará en su integridad hoy. Los demás partidos de primera división que se jugarán esta tarde desde las 16 serán: El Retiro vs. Belgrano Day School; Universitario de La Plata ´´C´´ vs. San Isidro Club ´´D´´; Club Manuel Belgrano vs. Club Atlético y Social Camioneros; San Carlos ´´B´´ vs. Los Pinos; y Regatas Avellaneda ´´B´´ vs. San Martín "C".

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club comienzan hoy a recorrer el sueño de un nuevo ascenso

