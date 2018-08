Luego de vencer a Mercedes como local en el arranque de esta segunda parte de la temporada, el Tricolor enfrenta esta tarde a Los Pinos como visitante.

Con la mira puesta en regresar a la Segunda División. Así encaró Ciudad de Campana la segunda parte de la temporada de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Por eso, esta tarde por la segunda fecha del Grupo Ascenso de Tercera División irá en busca de una nueva victoria.

En su debut el pasado sábado venció como local por 25-19 a Mercedes Rugby. Y hoy enfrentará a Los Pinos, equipo que también ganó en la primera fecha (21-15 sobre San Marcos como visitante).

En la primera etapa de la temporada, por la séptima fecha de la Zona B de Tercera División, el CCC se enfrentó con Los Pinos y se quedó con la victoria por 27 a 18 como local.

Fue parte de la gran primera ronda que hizo el Tricolor (nueve victorias y apenas una derrota); una racha que intentará prolongar en esta etapa, aunque esta segunda fase es, obviamente, mucho más competitiva y difícil.

Para esta visita a Los Pinos, el head coach César Gigena definió que los quince titulares sean: Gabriel Pujol, Santiago Sauton, Leonardo Vega, Andrés Moreno, Laureano Salas, Nicolás Toledo, Nicolás Roggero, Adrián Lugo, Martín Lescano, Julián Agostino, Carlos Díaz, Facundo Cerda, Cristian Giles, Franco Velázquez y Nazareno Alaguibe.

FECHA 1 – RESULTADOS: Ciudad de Campana 25-19 Mercedes Rugby; Sociedad Hebraica 17-24 San José; Del Sur Rugby 28-3 Tiro Federal de Baradero; San Marcos 15-21 Los Pinos; Virreyes 27-7 Beromama. Libre: Atlético San Andrés.

FECHA 2: Los Pinos vs Ciudad de Campana; Beromama vs San Marcos; Mercedes Rugby vs Del Sur Rugby; Tiro Federal de Baradero vs Sociedad Hebraica; y San José vs Atlético San Andrés. Libre quedará Virreyes.