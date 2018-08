Será la anteúltima jornada de la primera fase, que definirá a los 16 equipos que jugarán la Zona Campeonato y a los 16 que disputarán la Zona Repechaje.

El Torneo de Fútbol 7 que organiza el Club Ciudad de Campana en sus canchas de césped sintético está culminando su primera fase: hoy disputará su 14ª y anteúltima jornada camino a definir los 16 equipos que clasificarán a la Zona Campeonato y los otros 16 que jugarán la Zona Repechaje durante la segunda etapa del campeonato.

El pasado fin de semana, la programación debió suspenderse por las malas condiciones climáticas. Por ello, la actividad se retomará hoy. En la Zona A, cuyo líder es La Chancleta de Neymar con 35 puntos, se disputarán los siguientes partidos: Inmatel FC vs CyL (14.00), Inmobiliaria Gómez Ayerra vs OLC Combustibles (15.10), Plegadoras Migueles vs Humilde Team (16.20), Inmobiliaria Dacunda vs Lubricentro El Changuito (16.20), Bolskaya vs Saca-Chispas FC (17.30), La Unión vs Rossi Producciones (18.40), Interacero vs Metalúrgica Gapsof (18.40) y Paso a Paso vs La Chancleta de Neymar (19.50).

Las posiciones en esta zona son: 1) La Chancleta de Neymar, 35 pts; 2) Inmobiliaria Dacunda, 30 pts; 3) Interacero, 29 pts; 4) Metalúrgica Gapsof, 27 pts; 5) Lubricentro El Changuito, 27 pts; 6) Inmobiliaria Gómez Ayerra, 26 pts; 7) Humilde Team, 23 pts; 8) Plegadoras Migueles, 21 pts; 9) Paso a Paso, 20 pts; 10) OLC Combustibles, 15 pts; 11) Saca-Chispa FC, 10 pts; 12) CyL, 9 pts; 13) Bolskaya, 8 pts; 14) Rossi Producciones, 7 pts; 15) La Unión, 6 pts; 16) Inmatel FC, 6 pts.

En tanto, por la Zona B que lidera Branca FC con 30 jugarán: Deportivo Malbec vs Branca FC (14.00), Carnicería Belén vs Shalke 04 (15.10), Paliza Táctica vs Andén 938 (15.10), Hierros Campana vs LAD (16.20), Lavadero Mr Wash vs Mirtha La Pantera (17.30), Rocamora FC vs Amigos de Ronaldo (17.30), Criscar Premium vs La20 (18.40) y Actis Seguros vs Gallego Automotores (19.50).

Las posiciones de esta Zona B son las siguientes: 1) Branca FC, 30 pts; 2) Lavadero Mr. Wash, 28 pts; 3) Hierros Campana, 25 pts; 4) Anden 938, 23 pts; 5) Criscar Premium, 23 pts; 6) La 20, 22 pts; 7) Paliza Táctica, 22 pts; 8) Shalke 04, 17 pts; 9) Carnicería Bélen, 17 pts; 10) Deportivo Malbec, 17 pts; 11) Mirtha La Pantera, 14 pts; 12) Rocamora FC, 14 pts; 13) Gallego Automotores, 13 pts; 14) LAD, 11 pts; 15) Amigos de Ronaldo, 11 pts; 16) Actis Seguros, 0 pts.

GOLEADORES. Los máximos artilleros del torneo son: 1) Diego Gómez (Lavadero Mr. Wash), 17 goles; 2) Maximiliano Márquez (Inm. Dacunda), 15 goles; 3) Paulo Espíndola (Lub. El Changuito), 14 goles; 4) Facundo Cremon (Rocamora FC) y Facundo Corbal (Inm. Gómez Ayerra), 13 goles.