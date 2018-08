Breves Polideportivas

RICCIARDO, A RENAULT: El piloto australiano Daniel Ricciardo abandona Red Bull para integrar la escudería Renault.- DEL POTRO EN SEMIFINALES: El tandilense se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Los Cabos.- CONTRATOS EXTENDIDOS: Cuatro Jaguares reafirmaron su vínculo con la Unión Argentina de Rugby hasta 2021.- SE GUARDA "LA JOYA": El catamarqueño César Barrionuevo no peleó anoche en Las Vegas ante Abel Ramos.- MUNDIAL DE HÓCKEY: Se definieron los cuatro equipos que participarán de las semifinales de Mundial Femenino de Hóckey sobre Césped.- DEL POTRO EN SEMIFINALES El tandilense Juan Martín Del Potro se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Los Cabos, en México, tras vencer cómodamente al bielorruso Egor Giramisov por 6-1 y 6-1. En busca de pase a la final, el argentino se medirá con el bosnio Damir Dzumhur, quien eliminó por 6-2, 6-3 al estadounidense Michael Mmnos. Del Potro podría terminar esta semana en el tercer puesto del ranking mundial si es que el alemán Alexander Zverev (actual Nº 3) no retiene el título en el ATP 500 de Washington. CONTRATOS EXTENDIDOS Cuatro jugadores de Jaguares reafirmaron ayer su vínculo con la Unión Argentina de Rugby (UAR) hasta el año 2021: se trata del fullback Emiliano Boffelli, el wing Bautista Delguy, el centro Bautista Ezcurra y el segunda línea Marcos Kremer, quienes también son parte del plantel de Los Pumas. SE GUARDA "LA JOYA" El catamarqueño César "La Joya" Barrionuevo no peleó anoche en Las Vegas ante Abel Ramos, dado que finalmente, el 8 de septiembre se medirá frente al cubano Yordenis Ugas en un combate eliminatorio por el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que hoy está vacante y se definirá esa misma noche entre Danny García y Shawn Porter. MUNDIAL DE HÓCKEY Se definieron los cuatro equipos que participarán de las semifinales de Mundial Femenino de Hóckey sobre Césped que se está desarrollando. Una llave la disputarán dos seleccionados siempre candidatos y protagonistas: Holanda vs Australia. Mientras que en la otra chocarán las dos grandes sorpresas del certamen: Irlanda vs España (que en su debut cayó 6-2 frente a Las Leonas). RICCIARDO, A RENAULT El piloto australiano Daniel Ricciardo, quien lleva cuatro temporadas compitiendo con Red Bull en Fórmula 1, será a partir de 2019 nuevo integrante de la escudería Renault. Compartirá equipo con el alemán Nico Hülkenberg. "Probablemente fue una de las decisiones más difíciles de tomar en mi carrera hasta ahora. Pero pensé que era hora de que asumiera un nuevo desafío. Me di cuenta de que hay mucho por delante para permitir que Renault alcance su objetivo de competir al más alto nivel", señaló el australiano de 29 años, quien acumula 7 victorias y 29 podios en la Fórmula 1.



Breves Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: