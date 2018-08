Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 04/ago/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 04/ago/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Polideportivas Fútbol: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DT AFA; DECISIÓN AMPLIADA: conformaría una comisión que incluiría a Marcelo Tinelli y Rodolfo D´Onofrio para elegir al próximo DT de la Selección.- GOLEÓ CENTRAL: avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina tras golear a Juventud Antoniana de Salta.- SORPRESA DE COLÓN: le ganó a San Pablo de Brasil en partido de la Copa Sudamericana.- RACING SUMÓ UN VOLANTE: El chileno Marcelo Díaz se convirtió en nuevo refuerzo de Racing Club.- SUB 20; NUEVO TRIUNFO: La Selección Argentina Sub 20 consiguió su tercera victoria consecutiva.- GOLEÓ CENTRAL Sin complicaciones, Rosario Central avanzó a los 16vos de Final de la Copa Argentina tras golear 6-0 a Juventud Antoniana de Salta con tantos de Marco Rubén, Fernando Zampedri (2), Gonzalo Bettini, Washington Camacho y Germán Herrera en cancha de Unión de Santa Fe. En la próxima instancia, el Canalla se medirá con Talleres de Córdoba, que en 32vos de Final eliminó a Midland. Anoche, al cierre de esta edición y por los 16vos de Final, Huracán se medía frente a Atlético Tucumán en el estadio Padre Martearena de Salta. SORPRESA DE COLÓN Con un gol de Matías Fritzler, Colón de Santa Fe le ganó a San Pablo de Brasil como visitante en el partido de ida de su serie de segunda fase de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el jueves 16 de agosto en el Cementerio de los Elefantes, donde al Sabalero el alcanzará un empate para avanzar a los Octavos de Final. RACING SUMÓ UN VOLANTE El chileno Marcelo Díaz, de 31 años, se convirtió en nuevo refuerzo de Racing Club. El mediocampista arriba a La Academia desde Pumas de Mexico a cambio de 2,5 millones de dólares. El equipo dirigido por Eduardo Coudet, que cuenta con el campanense Leonardo Sigali en el plantel, se prepara para afrontar el partido de ida de Octavos de Final de Copa Libertadores frente a River que se disputará el próximo jueves. SUB 20: NUEVO TRIUNFO La Selección Argentina Sub 20 consiguió ayer su tercera victoria consecutiva en el Torneo de L`Alcudia al superar 2-0 a Mauritania. Los goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni y Pablo Aimar fueron convertidos por Álvaro Barreal y Facundo Colidio. Con este resultados, los chicos argentinos ya aseguraron su clasificación a las semifinales. DT AFA: DECISIÓN AMPLIADA El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) conformaría una comisión de la que podrían participar Marcelo Tinelli (San Lorenzo) y Rodolfo D´Onofrio (River) para elegir al próximo entrenador de la Selección Argentina. "Nos vamos a tomar el semestre para elegir al próximo técnico. Hay que plantearse la refundación de la Selección Nacional y armar una comisión de selecciones que se tome el tiempo necesario para definir un proyecto a diez años", señaló Claudio "Chiqui" Tapia, Presidente de AFA. A su vez, anunció que Lionel Scaloni y Pablo Aimar estarán al frente del equipo en los amistosos que Argentina disputará en septiembre en Estados Unidos frente a las selecciones de Guatemala y Colombia en Los Angeles y Nueva Jersey.



