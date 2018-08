Usar mal la laptop puede dañar tu espalda; 8 consejos

P U B L I C



Cada vez es más frecuente que una laptop sea nuestra única herramienta de trabajo. Sea en casa o incluso en la oficina. Esta es una muy mala idea si no tomamos ciertas precauciones, porque nuestra espalda con el paso del tiempo puede quedar severamente dañada. No olvidemos que estas computadoras portátiles surgieron con un diseño indicado para facilitar los desplazamientos. Y esto no cambió a pese a los muchos años de historia que tienen. Fue concebido para ser transportable, pero no para favorecer una correcta ergonomía al usarlo. El problema según este doctor es que el teclado y el monitor se combinan en una computadora portátil, no se pueden colocar de forma independiente para escribir y ver. La solución ideal es que se conecte la laptop a otro monitor y teclado o se use un soporte que eleva la pantalla a un nivel superior. En cualquier caso, los que utilicen notebooks con pantallas de pequeño tamaño (menos de 15 pulgadas) sería mejor que utilicen un monitor externo de calidad y con un tamaño lo suficientemente grande como para no tener que forzar la vista. Estos son los ocho consejos que daba la citada Universidad para no producir daños a nuestra salud cuando usamos la computadora: 1. Al comprar una laptop hay que tener en cuenta cuánto pesa. Incluidos los accesorios, como el cable de alimentación, la batería de repuesto o el disco duro externo. Si sos un estudiante, recordá que llevarás pesados libros de texto además de la máquina. 2. En casa, usar una silla ajustable con respaldo. 3. Al usar la notebook hay que colocarla directamente frente a nosotros en el escritorio. Ajustada para que puedas leer la pantalla sin doblar el cuello mediante un accesorio que la eleve. 4. Hay que configurar el mouse para que la muñeca esté en una posición neutral. Las muñecas y codos deben estar en una posición adecuada. 5. Es conveniente tomar descansos cortos cada 20 minutos para permitir que los músculos descansen en una posición diferente. 6. Durante los descansos es bueno ajustar su postura encogiendo su hombro y girando suavemente la cabeza de un lado a otro. 7. Debemos estar atentos a estas señales de advertencia: dolor en el cuello y los hombros, dolores de cabeza en la parte superior de la cabeza, dolor en la muñeca u hormigueo en los dedos, especialmente en el pulgar. Estos síntomas indican que necesita tomar descansos más frecuentes, ajustar la postura o consultar a un médico. 8. Es bueno mantenerse hidratado. Beber mucha agua mantiene los discos de la espalda lubricados y saludables. Y no hay que olvidar de hacer ejercicio todos los días. © RAMÓN PECO. La Vanguardia.



Usar mal la laptop puede dañar tu espalda; 8 consejos

