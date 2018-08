El Consejo Escolar previene hechos como el de Moreno "atacando la emergencia"

Lo aseguró su presidente, Martín Aquino, quien el viernes recibió a los docentes. Señaló que la entidad solo trabaja con gasistas y electricistas matriculados. Luego de la marcha docente en repudio a las dos muertes ocurridas por la explosión de una escuela de Moreno, el presidente del Consejo Escolar de Campana, Martín Aquino, se refirió a los reclamos y preocupaciones que le transmitieron los maestros locales y aseguró que en los establecimientos educativos de Campana solo trabajan "profesionales matriculados". Aquino se entrevistó con gremialistas y docentes que se movilizaron el viernes hasta la sede del Consejo Escolar en Güemes y Berutti, donde le entregaron una carta expresando su malestar por la "desidia" en la que se encuentra el sistema educativo bonaerense. "Hablé con ellos y, sobre las cosas que puedo dar respuesta, les pude transmitir lo que está en mi conocimiento", explicó este sábado Aquino en diálogo con La Auténtica Defensa. Lo opuesto sucedió en los temas "que se plantearon que no son del ámbito del Consejo Escolar, como la creación de cargos o el Sistema Alimentario Escolar". "Nos pedían respuesta y nos decían que no teníamos reacción, pero era porque no son cuestiones que estén en la órbita del Consejo", remarcó. El consejero escolar compartió "el dolor" por las víctimas de Moreno porque "también soy docente y lo que sucedió fue una tragedia", que en Campana "tratamos de prevenir atacando la emergencia". "Nosotros trabajamos con gente que conoce del tema, profesionales matriculados, y confiamos en el trabajo tanto de electricistas como de gasistas", aseguró. En ese sentido, señaló que cuando Cambiemos pasó a controlar el Consejo Escolar en diciembre de 2015 "no era así" el panorama en materia de proveedores de tareas de mantenimiento. Panorama hoy distinto. Son pocos los profesionales que trabajan matriculados. Por eso, no tenemos la cantidad de integrantes en nuestro cuerpo de proveedores como quisiéramos, pero siempre estamos abiertos a ampliar ese grupo", afirmó Aquino. Y aclaró que el Consejo Escolar paga a los contratistas en un plazo no mayor a un mes.

MARTÍN AQUINO, DIALOGANDO CON REFERENTES GREMIALES EN EL MARCO DE LA PROTESTA DEL VIERNES.



El Consejo Escolar previene hechos como el de Moreno "atacando la emergencia"

