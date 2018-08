El Tricolor derrotó 27-23 a Los Pinos y logró su segundo triunfo consecutivo en el arranque deL Grupo Ascenso de la Tercera División de la URBA. Con dos tries en la parte final del encuentro, Ciudad de Campana venció ayer 27-23 como visitante a Los Pinos y logró su segunda victoria consecutiva en el arranque del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Tras vencer a Mercedes como local, el Tricolor se presentó ayer en busca de otro triunfo que siga incrementando su ilusión de regresar a Segunda División. Y aunque la consiguió, debió trabajar mucho para ello en un partido muy parejo. Al término del primer tiempo, Los Pinos ganaba 13-12. Y cuando se jugaban 28 minutos del segundo tiempo, su ventaja era de seis puntos: 23-17. Fue entonces cuando Andrés Moreno apoyó en el ingoal local para descontar a la mínima. Y cinco minutos más tarde, Franco Barco convirtió el try de la victoria. Antes, para el CCC, también habían apoyado Nicolás Roggero y Adrián Lugo. Mientras que en el cierre del primer tiempo, los dirigidos por César Gigena habían forzado un try penal cerrado por Julián Agostino. De esa manera, el Tricolor totalizó sus 27 puntos. La formación del equipo de nuestra ciudad fue la siguiente: Gabriel Pujol, Santiago Sauton, Leonardo Vega (Ariel González), Andrés Moreno, Laureano Salas (Casanova), Nicolás Toledo, Nicolás Roggero, Adrián Lugo, Martín Lescano, Julián Agostino, Carlos Díaz, Facundo Cerda, Cristian Giles, Franco Velázquez y Nazareno Alaguibe (Franco Barco). Esta segunda fecha del Grupo Ascenso de Tercera División se completó con los siguientes resultados: Beromama 24-52 San Marcos; Mercedes 23-24 Del Sur Rugby; Tiro Federal de Baradero 30-22 Sociedad Hebraica; y San José 31-22 Atlético San Andrés. Libre: irreyes. De esta manera, las posiciones quedaron encabezadas por Del Sur Rugby con 9 puntos; luego aparecen Ciudad de Campana y San José con 8 puntos cada uno. Y más atrás: 4) San Marcos, 6 puntos; 5) Virreyes y Los Pinos, 5 puntos; 7) Tiro Federal de Baradero, 4 puntos; 8) Mercedes Rugby, 2 puntos; 9) Sociedad Hebraica, 1 punto; 10) Atlético San Andrés y Beromama, sin puntos. Por la próxima fecha, Ciudad de Campana jugará como local frente a Beromama el próximo sábado 11.

CIUDAD SE IMPUSO AYER EN UN PARTIDO MUY PAREJO. LO GANÓ CON DOS TRIES EN LA PARTE FINAL DEL JUEGO.





CIUDAD ANOTÓ CINCO TRIES. MORENO Y BARCO MARCARON LOS DECISIVOS A LOS 28 Y 33 MINUTOS DEL ST.



Rugby:

Gran victoria de Ciudad como visitante

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: