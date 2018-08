Cambiemos acusó a la oposición de promover el "escándalo" y el "patoterismo" en el HCD

P U B L I C



Fue a raíz de los debates que se registraron el último jueves y que motivaron agravios de vecinos a los ediles oficialistas. "No hay ánimo de consensuar", criticó Gómez. El equilibrio de fuerzas en el Concejo Deliberante está siendo disputado de nuevo. En el amanecer del año, la ambivalente posición de la UV Más Campana le permitió al Gobierno de Cambiemos lograr efímera mayoría para garantizarse victorias legislativas importantes, como las que aseguraron la presidencia del cuerpo para Sergio Roses o el control de las comisiones más importantes: Legislación, Presupuesto y Obras. Pero en los últimos meses, la oposición se ha abroquelado y disparó a repetición proyectos que complicaron al oficialismo y expusieron a Abella a vetos incómodos de ejecutar. "Hoy está toda la oposición unida, hacen los proyectos juntos, los modifican conjuntamente, todo en detrimento de lo que es Cambiemos en la ciudad", afirmó Luis Gómez, concejal de oficialista, este viernes durante una conferencia de prensa del bloque que sirvió para que sus integrantes enlazaran filosas críticas a los ediles disidentes sin distinción de su particular color político. Gómez sostuvo que tanto el PJ-Unidad Ciudadana, Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane son "una oposición que constructivamente no da nada, simplemente se oponen a todo lo que es Cambiemos y a todo lo que hace el intendente", lo que vuelve "muy difícil llevar a cabo una actividad política seria". "No hay ánimo de consensuar: cuanto más mal, mejor. Entonces, el escándalo, la agresividad, el patoterismo prevalece sobre las ideas, y no debería ser así. Todos trabajamos sobre la misma base: cómo podemos mejorar la situación laboral y la obra pública en Campana. Pero nosotros vemos que del otro lado hay solamente palos en la rueda", manifestó el edil. En su nueva primavera, luego de lo que fueron desplantes y acusaciones encontradas de acuerdos espurios con el Gobierno, el peronismo y la UV Más Campana hallaron una vía para desarticular las estrategias legislativas del oficialismo. Es la moción de preferencia, que ha habilitado el debate de proyectos no deseados por Cambiemos y que aguardaban impotentes su despacho de comisión precisamente en aquellas donde el intendente tiene asegurado el control. Así se votaron iniciativas como la derogación de la Tasa de Red Vial y la creación del Defensor del Pueblo, la primera vetada por Abella y la segunda camino al mismo destino. La otra táctica usada para descolocar al oficialismo son los proyectos de Resolución y Comunicación en repudio o apoyo a causas contrarias a las políticas de los gobiernos nacional y provincial, con los que la gestión Abella siempre busca identificarse. Accionar que el último jueves pareció poner límite a la paciencia del bloque oficialista, que debió someterse a una lluvia de agravios cuando se votó el rechazo a los 250 despidos registrados en las centrales nucleares de Atucha. "Vemos con preocupación todos estos tratamientos sobre tablas de resoluciones y comunicaciones que se originan al mediodía (del día de la sesión) para después, sin previo consenso y sin capacidad de estudio, querer llevarlos a la práctica. No me acuerdo haber tratado tantas veces proyectos de resoluciones en horas sin pasar por las comisiones respectivas. Sinceramente me asombra y veo que es la metodología", sostuvo Luis Gómez. "Nosotros por supuesto que rechazamos todo lo que son despidos. Pero para fundamentar no hay que hacer un acting político, querer destacarse en la agresividad", afirmó, en referencia a los discursos opositores que encendieron a los vecinos presentes en la sesión del jueves. "Hacen pan y circo en las sesiones del Concejo Deliberante para ganarse el aplauso de la gente que traen -en su mayoría, de los sindicatos que siguen controlando- cuando en realidad son proyectos que no les resuelven la realidad a los vecinos de Campana", fustigó por su parte la concejal Romina Buzzini. "A las claras está que ellos demuestran una actitud totalmente autoritaria y negadora de la realidad porque cuando dicen que este gobierno no mira la gente, se olvidan que a Cambiemos lo eligió el pueblo", aseveró. Y disparó: "Lo que ellos no quieren tener en claro es que ya no gobiernan". LA RESPUESTA A CALLE POR EL PLANTEO SOBRE LOS "APORTANTES TRUCHOS" El jueves, durante el debate por un pedido de resolución vinculado al financiamiento de las campañas políticas, la presidenta del bloque de concejales del PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, mencionó con nombre y apellido a varios funcionarios y concejales que aparecen en los listados de aportantes a Cambiemos. Esto motivó una dura réplica por parte de la bancada oficialista un día después. Calle realizó estos comentarios el jueves en la primera sesión ordinaria del HCD de julio, en el marco de las denuncias por aportantes "truchos" a la campaña de Cambiemos en 2017. La edil no insinuó que las figuras locales involucradas hayan incurrido en actividades ilícitas -como el lavado de dinero-, aunque les exigió explicaciones. "Aportar a un partido político no es un delito en sí mismo, pero la pregunta que les hacemos desde hace unos días si realmente hicieron esos aportes o si sus fueron utilizados inconsultamente en una maniobra fraudulenta que esconde un grave delito que es el lavado de dinero", señaló Calle. Este viernes en conferencia de prensa, la bancada oficialista le contestó: "Claramente reconocemos que hay una problemática, que hay un montón de gente que manifestó estar en este listado y no haber aportado a Cambiemos, y nosotros nos ponemos a disposición de la Justicia y pedimos que investigue", expresó la concejal Miriam Cazenave. Sin embargo, la edil oficialista cuestionó las "acusaciones" contra sus compañeros de bloque. "¿Desde qué lugar acusa uno sin tener pruebas?", indagó. "Es vergonzoso que se agreda desde lo personal sin tener ni una sola prueba, sin haber preguntado, porque tienen todo el derecho de haber aportado", añadió. Además, criticó el proyecto votado por referirse solo a Cambiemos y no incluir en el pedido de información a los demás partidos políticos que, según Cazenave, también incurrirían en hechos poco transparentes. Y repasó casos que figuran en el listado confeccionado por la ONG Alameda de personas con mismo documento o cuyos nombres no están especificados.

