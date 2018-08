Rubén Romano: "La educación merece un fuerte compromiso de todos"

ROMANO SE REFIRIÓ A LA PROBLEMÁTICA EN LAS ESCUELAS Y PIDIÓ MAYOR COMPROMISO.

El concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, anticipó la realización de una mesa de diálogo que busca discutir la situación de los establecimientos escolares de nuestra Ciudad, con especial atención a la infraestructura. "No podemos permitir que nuestros alumnos y docentes, al igual que como ocurre con la salud, sean una variable de ajuste" consignó. Dada la realidad de muchos de los establecimientos educativos de la Ciudad, el Concejal del PJ-Unidad Ciudadana, Rubén Romano, destacó la organización de un encuentro que involucre a diversos sectores de la política y la sociedad, en busca de aportes para resolver la problemática educativa, con especial atención a la infraestructura escolar. "Estamos planteando una mesa de diálogo que permita discutir sobre el estado de nuestras escuelas, intermediar para que las soluciones a cada una de las cuestiones que hoy preocupan a la comunidad educativa lleguen a tiempo" sostuvo el edil, quien aseguró que "la educación merece un fuerte compromiso de todos. De nada sirve que el Estado intente ocultar la problemática, porque cuando ocurren desgracias como la explosión de la escuela en Moreno, entonces todos se preocupan por buscar responsables. Es necesario anticiparse a estas cuestiones, recorrer las escuelas, dialogar con sus autoridades y docentes, y ver de qué manera se puede mejorar la situación tanto de ellos como de los miles de chicos que a diario concurren a estos establecimientos, muchas veces, en condiciones que no son las mejores". Romano cuestionó los recortes en el ámbito educativo: "No podemos permitir que nuestros alumnos y docentes, al igual que como ocurre con la salud, sean una variable de ajuste. Por eso debemos seguir de cerca las políticas que el Gobierno tiene con la educación, y evidenciar cuando no se invierte como es necesario. Por eso debe haber una revisión completa y en todas las esferas de Gobierno, desde la Nación y hasta los Municipios, sobre cómo y cuanto dinero destinan a la infraestructura escolar" concluyó.

Rubén Romano: "La educación merece un fuerte compromiso de todos"

