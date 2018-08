Para Cantlon, San Jacinto "está totalmente olvidado"

Concejales y militantes de la UV Más Campana recorrieron el barrio para dialogar con los vecinos sobre las problemáticas de la zona. Este sábado los concejales de la UV Más Campana Axel Cantlon, Carlos Gómez, Norberto Bonola y Celeste Palavecino junto a un grupo de militantes de la agrupación vecinal se hicieron presentes en el Barrio San Jacinto. "Para nosotros siempre es una alegría poder dialogar con los vecinos y conocer de primera mano las problemáticas del lugar donde viven", señaló Cantlon y agregó: "Lamentablemente nos encontramos con que el Barrio San Jacinto está totalmente olvidado por la gestión municipal, dado que requiere de una gran cantidad de tareas de mantenimiento que no se están realizando y que afectan la calidad de vida de los vecinos". "Uno de los problemas más serios – continuó Cantlon- es el estado grave de deterioro que presentan las calles que hacen que algunas sean prácticamente intransitables, especialmente en días de lluvia. Calles como Arguiñano, Palacios, Juan B. Justo, Lisandro de la Torre, González, Viola, y la propia Jacinto Fernández requieren reparación urgente. También se observa la presencia de basura esparcida por las calles en pequeños basurales especialmente en la calle Lisandro de la Torre en la zona de intersección con Arguiñano". "Otro problema -señaló el edil del partido vecinalista- importante es la salubridad del barrio. Se observa problemas en el zanjeo y presencia de aguas servidas en las zanjas lo que pone en riesgo la salud de los vecinos del barrio. Por otra parte los vecinos nos comentaron sobre problemas con el suministro de la energía eléctrica, dado que se estarían produciendo cortes todas las noches de aproximadamente tres horas de duración". "Hay anunciada una obra de asfalto para el barrio con fondos del Estado Nacional que fue aprobada por el Concejo Deliberante en el mes de abril por más de $18 millones. Si cualquiera pasa por el barrio va a poder ver un cartel del municipio donde se anuncia la obra, dice quien en la empresa contratista, lo cual indica que la obra ya está adjudicada, y establece un plazo de obra de 90 días. Hasta ahora no se hizo nada en el barrio, y el estado de deterioro es importante. Desde nuestro bloque nos comprometemos a presentar todos los reclamos en el Concejo Deliberante y a controlar los expedientes de la obra del asfalto para saber por qué la misma aún no se ha iniciado a pesar de que se aprobó en abril", concluyó Cantlon.

