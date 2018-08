Desde que Lanata señaló a la grieta como la forma de identificar los partidarios al discurso oficialista; o de aquellos que lo señalaban sólo como un relato; pasó mucho tiempo, incluso muchas elecciones. La razón de la grieta, en principio para el Kirchnerismo; era la carta de triunfo para sostener el gobierno, porque nadie podía imaginar que siendo Macri el principal candidato de la oposición, lograra unificar a un caudal de dirigentes políticos capaz de ganarle en un ballotage al entonces Frente para la Victoria. Lo qué pasó en 2015, ya lo sabe todo el mundo. La falta de ética en la función pública, la consideración de enemigo a todo aquel que resiste el adoctrinamiento y que se atreve a esbozar una idea distinta, el bajo desarrollo logrado en nuestro país, a pesar de haber contado con números exhorbitantes a su favor, fueron las causas que hicieron posible, lo imposible hasta ese momento. Luego del 2015, lo lógico hubiera sido que la grieta se terminara, porque el nuevo gobierno no debería haber pensado en gobernar con voluntad hegemónica igual a la del kircherismo, gestionando pensando más en la forma de sostenerse que en las medidas más importantes. En 2015, el pluralismo en el gobierno logrado por una coalición electoral de varios partidos políticos, debería haber aflorado en la Argentina, como paso en 2002-2005, con el consiguiente aumento de la participación democrática para definir nuestro futuro. En definitiva, uno creía que el nuevo gobierno iba a eliminar este tipo de fanatismo, que no tienen que ver con debates ideológicos o de posicionamiento sino con la disputa del poder por el poder mismo. Sin embargo, todavía en la actualidad, el nuevo gobierno y los medios de comunicacion, siguen fomentando esa grieta que divide a los argentinos, porque están convencidos que sosteniendo ese "amuleto", tendra chances para disputar el 2019, dado que su performance en la gestión pública a un año de las elecciones todavía no alcanzó los hitos necesarios para asegurarse una reelección. Realmente, es una pena que la dirigencia política de nuestro país, todavía esté pensando en quien se queda con el poder, en lugar de concentrarnos en lo que le pasa a la gente todos los días. Y digo esto, porque les puedo asegurar, porque camino y hablo todos los días con distintos vecinos de toda la ciudad y de otras localidades también, que la gente necesita que le prestemos atención, para paliar las grandes injusticias que existen hoy en Campana, Buenos Aires y Argentina, en materia de impuestos, de tarifas y de ingresos; porque la gran mayoría de los argentinos les cuesta pensar en forma positiva respecto a nuestro futuro. Y así como nadie se imagino que Macri podría acumular y concentrar un gran apoyo popular, cualquier otra cosa nos puede sorprender de acá hasta 2019, ya que cuando la política subestima demasiado; el pueblo sabe darle una buena lección.





Opinión:

La realidad asusta

Por Axel Cantlon

