Mosqueira: "Junto a los vecinos, estamos construyendo un gran frente por Campana"

El presidente de Vamos Campana, Ariel Mosqueira, habló sobre la actualidad del espacio, el crecimiento que ha tenido, y sobre el trabajo que vienen haciendo en distintas áreas como los es en el ámbito educativo con el Consejero Escolar Alejo Sarna quien propuso declarar la Emergencia Educativa en el distrito. Ariel Mosqueira, Presidente del espacio ciudadano "Vamos Campana" y referente alfonsinista, comentó como desde esa agrupación un vienen construyendo este frente que reúne a distintos sectores de la política local. Al respecto, Mosqueira señaló que Vamos Campana "viene creciendo no sólo en la incorporación de nuevos espacios y vecinos sino también en la puesta en agenda de distintas problemáticas que nos aquejan a diario a los campanenses, como lo es la cuestión educativa. El Consejero Escolar Alejo Sarna viene trabajando de manera responsable y sin descanso en la defensa de los comedores escolares y ahora, en lograr que el Concejo Deliberante declare la emergencia educativa en nuestro distrito, frente a la constante reducción presupuestaria y al desmembramiento de la educación técnica, la modificación de los equipos de orientación escolar, el ataque a la educación para adultos, la situación edilicia de los establecimientos educativos locales y muchas cosas más. Este trabajo es fundamental porque garantizar una educación pública de calidad, es garantizar el futuro de nuestra ciudad, y ahí el trabajo de Alejo cobra un gran valor". Mosqueira también comentó sobre la creciente convocatoria de nuevos espacios a Vamos Campana: "La incorporación –dijo- de dirigentes de trayectoria como Karina Vera y Ruli "Galarza" con toda su agrupación, está comenzando a seducir y convencer a todos aquellos que no comparten las políticas oficialistas. Cada vez más campanenses ven en Vamos Campana que, junto a los vecinos estamos construyendo un gran frente por Campana, para recuperar el municipio para campanenses y volver a ponerlo al servicio de todas y todos los ciudadanos de nuestro distrito" argumentó Mosqueira y añadió: "seguimos trabajando también en la incorporación de nuevas figuras tales como Carla Navazzotti y Lucía Di Fino como los dirigentes jóvenes del presente, quienes son acompañados por dirigentes de experiencia como Pedro Orquiguil". "La construcción de este gran frente por nuestra ciudad no solo se limita a quienes no comulgan con las políticas oficialistas" sostuvo Ariel Mosqueira, "sino que además tiene como condición comprometerse en construir propuestas y soluciones a los grandes problemas que tenemos los campanesnes y que aún siguen sin ser resueltos. Por ejemplo en materia de seguridad, hoy los vecinos y las vecinas estamos atravesando una situación muy delicada. Vimos que en los últimos días muchos comerciantes han sido víctima del delito. Es por eso que insistimos en que se construya un plan municipal de seguridad ciudadana donde todos los actores sociales y políticos de la comunidad tengan intervención para democratizar las políticas contra el delito y así atacar la problemática desde la legitimidad de la participación ciudadana pero también desde el control ciudadano a como se aplica el plan y cómo actúan las fuerzas de seguridad", señaló Mosqueira. Por último, el referente alfonsinista manifestó: "Las puertas de este gran frente que es Vamos Campana están abiertas para todos aquellos que quieran trabajar para su ciudad. Porque, como decimos siempre, para un campanense no hay nada mejor que otro campanense".

“PARA UN CAMPANENSE NO HAY NADA MEJOR QUE OTRO CAMPANENSE", DICE EL EL PRESIDENTE DEL ESPACIO CIUDADANO VAMOS CAMPANA, ARIEL MOSQUEIRA.



Mosqueira: "Junto a los vecinos, estamos construyendo un gran frente por Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: