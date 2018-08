La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/ago/2018 Sarampión: no hay campaña vigente de vacunación







Así lo aclararon desde la Dirección de Salud Comunitaria del Municipio ante dudas de la población. La campaña nacional arrancará el 1º de octubre y estará destinada a niños de entre 12 meses y 4 años, 11 meses y 29 días. Ante inquietudes de la población, desde la Secretaría de Salud del Municipio aclararon que no hay campaña vigente de vacunación contra el Sarampión. "Todavía no estamos en campaña. Y es importante decirlo porque hay muchas confusiones en la población", manifestó la directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi. En tal sentido, explicó desde la Región Sanitaria V, que depende de la Provincia de Buenos Aires, se informó que la campaña nacional comenzará el 1º de octubre en Campana para chicos desde los 12 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Y recordó la importancia de tener al día la libreta de vacunación con las dosis indicadas según determina el Calendario Nacional de Vacunación. Todas son gratuitas. "Los niños de un año deben aplicarse la vacuna Triple Viral, que es contra el Sarampión, y la segunda dosis a los 6 años", enfatizó. Por ello, Penovi aconsejó a la población que, si por alguna dificultad de salud u otro motivo, no recibieron en tiempo y forma dichas vacunas, actualizar el calendario. "Si tienen alguna duda deben acercarse al vacunatorio del Hospital San José, donde se evaluará la libreta sanitaria", concluyó.

LA DIRECTORA DE SALUD COMUNITARIA, ELEONORA PENOVI, BRINDÓ DETALLES.



Sarampión: no hay campaña vigente de vacunación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: