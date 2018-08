Un regreso especial

La banda Cada Loco con su Tema volvió a los escenarios tras dos años de parate. Se presentaron en el Teatro La Rosa y ahora se preparan para el Pedro Barbero. "Para mantener vigente al grupo hay cosas que no deben cambiar, como la buena onda y la adrenalina de un show en vivo", apunta Martín Costamagna. Reggae, ska, pop, murga y candombe son las influencias que visten a "Cada Loco con su Tema", la banda de nuestra ciudad que se formó a mediados de 2010 y que el pasado fin de semana retornó a los escenarios después de dos años sin brindar ningún show en vivo. Fue en el Teatro La Rosa, a sala llena, luego de días de mucha ansiedad y expectativa. "Tocar en un teatro para una banda de rock no es algo usual y no lo hace todo el mundo, requiere un trabajo previo mucho mayor", asegura Martín Costamagna, guitarrista y voz principal de la banda, en diálogo con La Auténtica Defensa. "Lo que nos impulsó a volver a tocar en vivo fundamentalmente es el calor del público. Para mantener vigente a la banda hay cosas que no deben cambiar, como la buena onda, la energía, la adrenalina de un show en vivo y las ganas de llevar este proyecto adelante. Son cosas que no se pueden comparar con nada", explica Martín, al tiempo que agradece a todos los que fueron a alentarlos y también la ayuda incondicional de Camila Barales, de Mapu García en Iluminación y Video, de Javier Olivera en asistencia de escenario y de los músicos amigos que "siempre aportan su granito de arena y su virtuosismo en determinados temas" como Bruno Ponce de León y Fabricio Guzón. El grupo actualmente está formado por Costamagna (voz y guitarra), Pablo Olivera (voz y teclados), Neri Robledo (saxo), Claudio Tortonesi (saxo), Agustín Badaraco (batería), Alejandro Peralta (bajo), Federico Vega (guitarra), Néstor Casco (guitarra) e Ignacio Godoy (trompeta). Martín, Pablo y Claudio están desde el primer día, pero la formación fue cambiando con el correr del tiempo. "Lo importante es que el grupo es muy unido y cuando hay algún cambio de integrantes, la estructura no se resiente, más allá de que cada uno aporta su impronta", asegura Martín, quien recientemente cumplió 37 años. Además, al contar con nueve integrantes, la banda logra mostrar diferentes características y ritmos. "Cada uno con distintas fuentes de inspiración e influencias, eso nos da la posibilidad de no encasillarnos y poder explorar cosas nuevas en cuanto a ritmos y melodías", cuenta Costamagna. En estos ocho años de vida compartieron shows junto a Dancing Mood, Riddim, Pampa Yakuza, Falsa Cubana, Los Caligaris, La Franela, Reggae Rockers y Coti, entre otros artistas. Fueron parte de eventos masivos como la Fiesta del Automóvil, Chocolatino y Plaza Rock Junín; en 2014 editaron su primer trabajo discográfico titulado "Cada Loco con su Tema" que contiene trece canciones; y en 2016, con su tema "Anunciando el Desastre", llegaron a ser finalistas del concurso de La Auténtica Defensa y Full House Studio. Actualmente se encuentran en proceso de mezcla y masterización de su segundo material titulado "Seguimos Caminando". "En este disco tenemos un tema dedicado a Quique, nuestro trombonista, fallecido hace tres años", remarca Martín. "Tratamos de no llevar mensajes del tipo político ni religioso, sólo que la gente se sienta identificada con nuestras letras, que en su gran mayoría son situaciones que hemos vivido en carne propia. Obviamente, también hay historias inventadas, pero que pueden aplicar para cualquiera", detalla. Y más allá de ese proceso que están llevando adelante para conformar su segundo trabajo discográfico, el grupo se encuentra enfocado en su próxima presentación, el próximo 1 de septiembre en el teatro Pedro Barbero, con entrada libre y gratuita.

LA BANDA JUNTO A CAMILA BARALES, QUIEN COLABORÓ EN LA REALIZACIÓN DEL SHOW EN EL TEATRO LA ROSA.



Un regreso especial

