La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/ago/2018 No maten al e-mail

Por Gastón Boechat







Prácticas que mejoran tus envíos: cuatro consejos para hacer mejores campañas La semana pasada entre tantos temas que hablamos, tocamos el tema de los "REFERIDOS" y de este modo comenzamos en nuestra Agencia Digital a lanzar una nueva campaña. Todos aquellas empresas que estén en la actualidad trabajando con nosotros y refieran a un nuevo cliente, tendrán bonificado 50.000 envíos mensuales para hacer E-MAIL MARKETING. Al lanzar la campaña muchos quisieron saber un poco más y llevar la herramienta a otro nivel. Bueno, comencemos. No es fácil hablar de buenas prácticas en un mercado tan saturado como el Email Marketing. Recibimos decenas de correos al día, ¿cómo conseguir que lleguemos a ser vistos por nuestros usuarios? Hoy tengo una tarea complicada, la tarea de intentar que este no sea una nota más sobre buenas prácticas de email marketing. Antes que nada, empecemos sentando las bases por las cuales esta nota te será útil: - en algún momento te han llegado un correo electrónico - en alguna oportunidad, te ha interesado el contenido de un correo y has hecho click para ampliar el contenido de la propuesta. - has pensado lo bueno que sería que a potenciales clientes, les llegue una propuesta comercial con tus productos o servicios del mismo modo que te llegó a ti. Perfecto, si cumples los puntos anteriores, eres "carne" de esta nota. ¡Pongamos primera! Comencemos con la lista de las buenas prácticas que organicé en cuatro pasos: evitar el spam, apertura, diseño y contenido. Llegando a la bandeja adecuada El primer paso en toda campaña de email marketing que quiera conseguir buenos resultados es conseguir llegar a la bandeja de entrada. Si no somos capaces ni de colarnos ahí, ni hablemos de conversiones. Nos referimos a conversiones cuando hablamos de "convertir" una acción pasiva del receptor de la propuesta publicitaria, a una acción concreta ( hacer click, enviar un mensaje, etc) Existen una serie de prácticas que pueden hacer que evitemos dicha bandeja o que nos bloqueen la IP y no podamos mandar más emails desde la misma. Uno de los puntos clave para no acabar en una de las listas negras de IPs es mantener nuestra base de datos limpia (nos referimos a limpieza, cuando las bases están actualizadas, cuando son datos propios y de calidad). Se suelen utilizar para ello sistemas de scoring basados en la reputación de los usuarios (emails) de dicha lista. Por ejemplo, si tu lista de emails tiene muchos correos que no existen (inventados) o muchos usuarios que nunca abren tus correos, tu reputación no será buena. Por no hablar de si compras una base de datos de correos, cuyos ratios de apertura suelen tender a cero. De hecho, el último caso que ví de compra de base de datos acabó en un 4% de apertura y 0 pedidos. A partir de aquí, ya entramos en lo que sería el contenido para esquivar la bandeja de spam. Es esencial enviar mensajes con texto, no solo con imagen. Y no pasarse con el peso de las imágenes, puesto que eso puede enviarnos rápidamente a la bandeja de spam. Finalmente, es muy importante configurar los registros DNS (DKIM y el SPF). Es importantisimo que el administrador del sistema de Email Marketing lo haga, nos es difícil, pero ahorrarás tiempo. Llegar al usuario: Aperturas Aquí hablaremos sobre las buenas praxis que nos harán conseguir aperturas en las campañas que enviamos. El porcentaje de apertura es la puerta de entrada para conseguir un buen ratio de clics. Esto que parece una obviedad, muchas veces no lo es, todo este proceso se basa en una serie de trabajos coordinados y sistemáticos. Como nuestro potencial cliente hará clic en nuestro contenido, si no lo abre. Es muy importante darle importancia al subject del mail donde debes dejar muy clara la oferta o beneficio que vas a contarle al usuario. En caso de duda sobre qué es lo que mejor funciona en tu base de datos, puedes hacer tests A/B (dos alternativas a la hora de enviar) y comprobar qué asunto obtiene más aperturas. Dos tips aquí: 1. No dejes de identificarte claramente, no hay nada más impersonal que un remitente de correo con un nombre no identificado o poco atractivo. 2. La segmentación es clave. No todos somos iguales y es importante crear grupos de usuarios con afinidades parecidas como, por ejemplo, personas que compran grupos de productos parecidos en nuestra tienda online. Si tenemos una tienda de mascotas, podemos segmentar por los que tienen perro, gato y pájaros. Parece mentira, pero hay clientes, a los cuales le siguen mandando ofertas de gatos, cuando llevan 1 año comprando comida de perro y saben que solo tienen un perro. Siempre me acuerdo de un caso paradicmático en EEUU, donde la cadena TARGET le envía a una muchacha una propuesta con productos para madres primerizas. El padre muy enojado, comienza una demanda a TARGET, por incentivar la compra de productos o forzar una situación que el mismo padre desconocía. Si! desconocía, por que en realidad la muchacha estaba embarazada de 2 meses. El perfil de compra de la chica, daba como resultado una segmentación que la colocaba dentro del grupo de "madres primerizas". Hermosa sorpresa para el padre! Consejos para diseñar tus mails Realmente no existe una guía de cómo debe ser el diseño de un email para que este tenga éxito. Ojalá lo supiera. Pero cada usuario es distinto y a cada uno le gustan cosas diferentes. Lo que sí está claro es que ese diseño tiene que adaptarse al dispositivo de recepción del correo (el famoso Responsive), algo que cada día cobra mayor importancia y más en un mundo dominado por los móviles. Un punto importante que se obvia muchas veces es no meter el texto relevante del mail como imagen. ¿Cuántos correos has recibido con un texto enano porque está metido en una imagen? No es solo que no se pueda leer, ¡es que genera rechazo! Otro punto que suele pasarse por alto son los datos de identificación y contacto, además del enlace de baja. Para mí es un punto esencial: saber fácilmente quién me manda esto, por qué y cómo localizarle. Ese texto de "te enviamos este newsletter porque te diste de alta en nuestra base de datos" o "porque compraste en nuestra tienda" puede evitarnos más de un susto. Y más sabiendo que ahora Gmail nos lo pone muy fácil para decirle "mira, este email creo que es spam", aunque no lo sea. El contenido ¿Cómo se debe escribir un buen contenido para emails? Básicamente tenemos 3 partes: 1) introducción del email; 2) el texto argumentativo; 3) la llamada a la acción La introducción debe ser clara y concisa. Para mí, debe ser una extensión del subject del mail y no debe superar las dos frases. El texto puede ser emocional, pero también debe tener una parte racional en la que dejemos clara cuál es la oferta y el beneficio de esta comunicación. Seguidamente, hablemos del contenido. No es solo que la gente por defecto no lee, sino que, además, van a recibir decenas de mails como el tuyo, por lo que vé al grano y no te pases con el texto. Puedes utilizar ayudas visuales como los bullet points y la jerarquía de títulos. Podemos, incluso, hacer alguna pregunta retórica al usuario que está leyendo dicho correo. Por último, y aunque sea obvio, no uses mayúsculas en exceso. Las mayúsculas molestan y generan ruido en la lectura. Llegando ya a la llamada a la acción o call to action (CTA) debe reunir una serie de requisitos: - parecer una llamada a la acción (si es un botón de acción, que tenga forma de botón) - ser concisa - debe ser muy clara - puede contener aceleradores (solo 24 horas, solo hasta el jueves) - y, para acabar, debe enviar al usuario donde toca. Es decir, a la ficha de producto o a la nota que quieras que lean Espero que estas buenas practicas te resulten interesantes y útiles en tus futuras campañas de email marketing. Ante cualquier duda o consulta, comunicate con nosotros en nuestras redes sociales como NewGraph - Agencia Digital o telefónicamente al 03489-15581111. www.newgraph.com.ar Gastón Boechat / NewGraph - Agencia Digital





No maten al e-mail

Por Gastón Boechat

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: