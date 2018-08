La utilización del concepto layers en favor de la transformación digital

P U B L I C



A diferencia de las definiciones etimológicas de las palabras, los conceptos se descubren mediante el estudio epistemológico de una realidad. En ese contexto el presente ensayo describe el concepto layers, que puede ser utilizado para encarar una transformación digital con menor grado de conflictividad. Durante la denominada "guerra de los navegadores", entre el año 1995 y 1998, Netscape echó mano a un artilugio de avanzada, introduciendo la utilización de layers (capas) que permitían posicionar objetos por sobre la estructura natural -hasta entonces muy tosca- de la web hipertextual, escrita en idioma HTML de tags (etiquetas). A grandes rasgos, el artilugio de los layers, consistía en una etiqueta homónima que se superponía al resto de la estructura de la web y era controlada mediante el nuevo lenguaje javascript, también creado por Netscape, que funcionaba localmente en el navegador y usando los recursos de la terminal, abriendo a partir de entonces un mundo dinámico, de grandes posibilidades, que llevaba al navegador mucho más allá de su objetivo original consistente en mostrar información en formato de hipertexto a los usuarios. Si bien la guerra de los navegadores entre Netscape y Microsoft la ganó esta última empresa con su navegador Internet Explorer; para el año 1998 la despiadada competencia desatada entre ambas empresas había llevado a la masificación del uso de computadoras personales incluyendo la conexión a internet y navegador como componentes indispensables. Así las cosas, la evolución de ese conjunto de utilidades continuó, llevando el uso de la incipiente red internet mucho más allá de las fronteras esperadas, catapultando el uso de las nuevas tecnologías a modo de un "layer", que viene a sobrevolar y superponerse a todas las actividades humanas tradicionales existentes. Identidad El concepto de Layer entonces viene a representar a ese artilugio inexplorado, esa capa superior de información, un potencial que al ser implementado sobre las estructuras existentes, termina dando un vuelco inesperado, potenciando las posibilidades de expansión, rompiendo o transgrediendo los límites físicos, transformando negocios, empresas e instituciones que a partir de entonces no podrán volver atrás; obligadas por la propia cultura digital adquirida, deberán continuar agregando layers indefinidamente, para favorecer su evolución. Intangibles La implementación de nuevos layers obliga a los gerentes, CEOs, dueños de empresas y negocios, a pensar en intangibles. Los layers implementados sobre las estructuras existentes se deben a éstas últimas, pero trabajan de formas muy diferentes a ellas, pudiendo consistir en un complemento, un valor agregado o en casos extremos su reemplazo. La implementación de layers obliga a incorporar nuevos actores intangibles como el software, la inteligencia artificial, las aplicaciones, los datos, la información, la comunicación interactiva; se derriban las fronteras tradicionales del marketing y se deja expuestas a las compañías a la transparencia y la evaluación directa del público. Evolución Los layers no son simplemente una capa estática superpuesta, que aparenta una nueva forma utilitaria determinada de antemano; se trata de componentes que adquieren vida propia en su utilización, son demandantes de eficiencia a la vez que entregan una nueva clase de valores, generalmente intangibles. Como en toda evolución, en el marco de una búsqueda de la eficacia, pueden desatarse guerras de poder por la subsistencia entre las diferentes versiones de layers, siendo esperable que prevalezcan las mejores, en pro de la productividad, rentabilidad o los valores que motiven su existencia en cada organización. Layers disruptivos Tras la proliferación de las empresas de tecnología bajo el modelo StartUp, marcado por la aparición de las redes sociales entre 2005 y 2008, han venido surgiendo "layers disruptivos", empresas startups que buscan no solo superar, sino también socavar, los cimientos de las viejas estructuras de negocios, el statu quo, y los muros que se han construído en torno a los viejos modelos a lo largo del tiempo desde la primera revolución industrial. En ese contexto, gracias a los layers de las nuevas tecnologías en red y los nuevos dispositivos móviles, surgen empresas que sobrevuelan las estructuras tradicionales; tales como Uber, una empresa que conecta a sus usuarios con un servicio de transporte privado; Airbnb, que conecta la oferta de alojamientos particulares con la necesidad de turistas en todo el mundo; el buscador Google y las redes sociales como Twitter y Facebook, que en su conjunto han modificado la forma en que las personas acceden a la información, afectando en especial las estructuras de los medios tradicionales; entre otras grandes empresas de la tecnología, como Amazon, Paypal, Ebay, que en su momento aportaron su cuota de disrupción sobre las viejas estructuras; transformando entre todas ellas nuestra realidad, para siempre. Transformación digital Desde hace unos años se habla de la transformación digital de las empresas tradicionales. En cualquier ámbito donde las nuevas tecnologías hayan despuntado, las empresas tradicionales deberán asumir la necesidad de una transformación digital, para permanecer competitivas. Echando mano al concepto de "layers" que acabamos de estrenar en este artículo, puede comprenderse el modo en que éstas empresas deberían trabajar, precisamente desde lo conceptual, para entender que una transformación digital no implica el hecho de que las estructuras y los negocios tradicionales tengan que morir, o incluso, trastocarse al punto de su mutación. Por el contrario, el concepto de layers, en la transformación digital, permite entenderla como una superposición de capas de información, software, aplicaciones, y tecnología, por sobre las estructuras tradicionales, que conduzcan indefectiblemente a una mejora, ya sea previamente planificada o descubierta mediante la experiencia e innovación. Claves 1. El uso correcto del concepto no refiere al simple agregado de un layer o capa, sino que será imprescindible adosar progresivamente tantos layers o capas superiores como sean necesarias, hasta que las estructuras tradicionales se hayan fusionado con la nueva configuración, procurando que el viejo orden sea percibido únicamente por la ingeniería interna abocada a la transformación digital. 2. Para usufructuar el concepto de layers es indispensable que cada protagonista, dentro de la organización a transformar, esté compenetrado en estos conceptos, comprenda que no se trata de un camino con final previsto, sino de una evolución, y que cada layer que se agrega no debería ser en contra de las estructuras tradicionales, sino en su favor, siempre que sigan siendo redituables; en caso de detectarse capas inferiores obsoletas, deberían eliminarse gradualmente, pasando lo que sirva de éstas a nuevos layers superiores, que permitan mantener o mejorar la productividad del negocio tradicional existente. 3. Los layers podrían definirse como estructuras funcionales predecibles en su funcionamiento, pero dúctiles y abiertas con respecto al flujo de la información; deben conectarse entre sí las diferentes capas, o en su defecto compartir todos los datos obtenidos, con los demás layers que conformen la estructura. Sería válido aplicar el concepto de transparencia como visión global en la administración de las nuevas configuraciones creadas con layers; sugiere un flujo de información tanto vertical como horizontal, donde todo se conecta para beneficio del sistema en su conjunto. 4. El layer como concepto de avanzada, para fomentar la transformación digital, incluye la innovación, la aceptación del error como una manera de avanzar hacia nuevas formas de producir resultados. Una implementación que no produzca los resultados previstos podría atraer descubrimientos insospechados, know how, o la obtención de nuevas alternativas, nuevos desarrollos, nuevos productos, o el agregado de nuevos layers. Ejemplo Una panadería detecta patrones de consumo que desea aprovechar para mejorar su planificación en la compra de insumos, monitorea sus ventas, realiza concursos con los que fomenta la participación de sus clientes para identificarlos, ofrece promociones documentando quienes consumen ciertos productos con mayor predisposición, carga la información en bases de datos para su estudio constante. Con el paso del tiempo logra identificar patrones de consumo y potenciales de venta, negocia entonces un mejor precio con sus proveedores de insumos; ahora baja sus precios y ofrece promociones a sus clientes, hace una encuesta para conocer la posibilidad de ofrecer delivery, crea una web, y una aplicación y comienza con sus propios clientes para luego expandirse; implementa sensores de presencia para observar el flujo de clientes en su local y hace un estudio para ofrecer promociones ciertos días y horarios de la semana... y es sólo el comienzo. Una vez iniciado el uso de layers de tecnología en cualquier organización, los involucrados seriamente en esa transformación, no tardarán en percibir las posibilidades de beneficios como un proceso de loop infinito.



La utilización del concepto layers en favor de la transformación digital

Por Mario Trila

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: