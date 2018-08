La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 05/ago/2018 Vuelos y Vacaciones:

Cancún

Por Lic. Guillermo Ceballos











Publicidad Cancún es la puerta de entrada a una de las regiones más intensas en experiencias y deslumbrante de todo el Caribe, punta de lanza del desarrollo de la región. La ciudad, relativamente nueva (es un desarrollo urbanístico que cuenta con pocas décadas), se extiende en una lengua de tierra que se interna en un mar turquesa separado del continente por una enorme laguna y manglares. Así, si estamos en la zona hotelera, nos sentiremos de algún modo como en una isla alejada de la tierra donde se enfilan cantidad de hoteles y resorts de toda clase de categoría, alturas, y estilos: la famosa zona hotelera de Cancún. Es un destino conocido por sus playas, cuenta con casi 22 kilómetros de costa con arena blanca y un mar color turquesa que resalta toda la experiencia. Su hermosa costa atrae a más de 5 millones de turistas al año. El sitio es reconocido también por la hospitalidad y la calidad de los servicios a mano de los turistas. Al dirigirse a Cancún para unas vacaciones lo primero que se viene a la mente son los grandes resorts con todo incluido, o los hoteles más sencillos con estructuras artesanales, preciosas, que aumentan la experiencia de la visita. Para quienes solo buscan un tiempo de confort y no quieren salirse del agua, Cancún cuenta con un precioso museo justo debajo de la superficie marítima. Pero quienes buscan una experiencia más variada, pueden escapar un momento y visitar los parques temáticos que se encuentran en la península. Uno de los parques más conocidos es X-plor, de carácter extremo, mientras que Wet & Wild y Xcaret son conocidos por resaltar la temática ecológica. Seguramente al visitar este destino caribeño, en el itinerario no les quedará tiempo ni para respirar. Cancún hace de la historia una experiencia sumamente atractiva, ya que permite conocer el legado vivo de la cultura Maya y apreciar cómo se relaciona con el territorio y las costumbres del país. No muy lejos del centro de la ciudad se encuentra Chichén Itzá, considerada una maravilla del mundo moderno y, además, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. De igual manera, se puede hacer la Ruta de los Cenotes, que aunque abundan en la península de Yucatán, en Cancún cuentan con 8 Pozos de agua cristalina, rodeados por paisajes coloridos que embellecen el recorrido hasta ellos. Son muchísimas las actividades para hacer en este increíble destino, hoy repasaremos algunos de los más interesantes a nuestro entender. Ciudades "perdidas" de los Mayas - Centros arqueológicos: No se puede pasar por la Riviera Maya sin visitar algunas de las ciudadelas en ruinas que hay cercanas a Cancún. Hay dos que son las estrellas más visitadas: la primera es Chichen Itzá, el mayor complejo maya, declarado como Patrimonio de la Humanidad. Está a tres horas en coche o 4 si toman una excursión, unos 200 kilómetros de distancia. La otra gran ruina imperdible es la de Tulum, un complejo de menor envergadura a unas dos horas al sur de Cancún, pero con el plus de estar junto al mar turquesa. La posibilidad de ver y caminar esa ciudad entre pirámides, con vistas al mar turquesa es algo que no recomendamos pasar por alto. También recomendamos una visita a Cobá, tierra adentro no tan lejos de la ciudad de Tulum, aunque desde Cancún son 214 kilómetros y poco más de dos horas de viaje. Cobá es un complejo más mimetizado con la jungla, y con pirámides enormes, algunas de las más altas de la región, y las únicas que todavía se pueden escalar (porque el estado ruinoso de los escalones no es precisamente un paseo, sino una aventura). Todos estos complejos arqueológicos se pueden visitar por cuenta propia en coche, o en excursiones organizadas desde nuestro hotel como comentábamos antes. Islas paradisíacas cercanas a Cancún: Las dos islas relativamente cercanas a Cancún y que aún están completamente lejos del turismo masivo, y cerca de ser un paraíso perdido son Holbox y Contoy. La isla Holbox se encuentra enfrentada a la costa de Chiquilá, un poblado a 133 kilómetros al norte de Cancún. Para llegar a Chiquilá son unas 2 horas y media en coche o en autobús. Ahí pueden estacionar al auto y dejarlo en un sitio seguro, junto al puerto de ferry que los lleva en poco tiempo hasta la isla. Holbox cuenta con un pequeño poblado con infraestructura turística, pero sobre todo, prevalece como un sitio casi intacto donde aún domina el verde y las playas tranquilas. Es ideal hacer una noche allí. Por otro lado, la isla Contoy (enfrentada a la costa al norte de Cancún) es un reducto protegido y deshabitado, al que solo se puede llegar con tours autorizados que tienen un límite de personas por día. Contoy es una isla donde observar fauna y flora salvaje, junto a playas inalteradas. Los tours guiados se contratan desde cualquier hotel o agencia de viajes y se realizan en el día. X-Caret: El que fuera durante más de un milenio el centro ceremonial y puerto maya más trascendente de la península de Yucatán, se ha convertido en un parque donde conviven la naturaleza y la arqueología. La actividad más atractiva es el snorkel en sus ríos subterráneos (cenotes). Los expertos pueden practicar buceo y las familias nadar junto a los delfines. Funciona también un acuario, uno de los más importantes de América Latina, y un Jardín Botánico, famoso por sus orquídeas apoyadas en los árboles. Por las noches se ofrece un espectacular show de luz y sonido, "X-Caret de Noche" que realmente vale la pena esperarlo. Isla Mujeres: Mide 800 metros de ancho por 8,5 km de largo, está a 9 km de Cancún y se puede llegar en ferries que salen de Puerto Juárez o en lanchas desde la zona hotelera. Hay también excursiones de un día con todo incluido (comidas, visita guiada y snorkel). En la mayoría de sus tiendas se pueden alquilar botes para pasear, bucear o pescar. Lo que la hace popular es su belleza, mucho más salvaje que la zona hotelera de Cancún. Los lugareños dicen que tiene las condiciones ideales para el windsurf, mientras que el mejor escenario para nadar es Playa Norte. En el Parque Dolphin Discovery se puede nadar con delfines. También hay varios restaurantes donde preparan pescado asado fresco o "tikinxic", acompañado por cerveza helada. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Cancún

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: