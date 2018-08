TAEKWONDO; ARGENTINA OPEN: se realizó la primera jornada del quinto Argentina Open de Taekwondo G1 que otorga 10 puntos para el ranking olímpico de Tokio 2020.- DEL POTRO FINALISTA: El tandilense disputaba al cierre de esta edición la final del ATP 250 de Los Cabos, en México.- U21; GANÓ ARGENTINA: en el Sudamericano de Básquet Sub 21 de Salta, Argentina derrotó a Uruguay.- DEL POTRO FINALISTA El tandilense Juan Martín Del Potro disputaba al cierre de esta edición la final del ATP 250 de Los Cabos, en México, frente al italiano Fabio Fognini. El tenista argentino accedió a la definición tras vencer 6-3 y 7-6 al bosnio Damir Dzumhur en semifinales. En tanto, la posibilidad del tandilense de saltar al número 3 del ranking mundial sigue "stand by" dado que Alexander Zverev alcanzó ayer la final del ATP 500 de Washington. U21: GANÓ ARGENTINA Por la cuarta fecha del Sudamericano de Básquet Sub 21 que se está disputando en Salta, Argentina derrotó 72-63 a Uruguay con 18 puntos de Santiago Vaulet. De esta manera mejoró su registro a tres victorias y apenas una derrota y se encamina a disputar la final del certamen frente a Brasil, invicto hasta el momento con cuatro triunfos en cuatro presentaciones. TAEKWONDO: ARGENTINA OPEN Ayer se realizó la primera jornada del quinto Argentina Open de Taekwondo G1 que otorga 10 puntos para el ranking olímpico de Tokio 2020. En este torneo internacional que se desarrolla en Costa Salgueroparticipan más de 800 atletas de 13 países. Argentina logró consagrarse ayer en dos categorías: Jorge Álvarez (-74kg) le ganó final a Henrique Moura; mientras que Ezequiel Navarro (-54kg) se quedó con la dorada luego de vencer a Everson Ferreira de Brasil. Además, Lucas Guzmán, Luciana Angiolillo (-62kg) y Sofía Tournier 46kg(-63kg) obtuvieron medallas plateadas. En la jornada de hoy se destacan en adultos las presencias argentinas de Martin Sio, Alexis Arnoldt, Agustín Alves y Daiana Vázquez, entre otros atletas.



Breves Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: