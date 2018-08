Se trata de la regata promocional más importante del año, por la cantidad de clubes y embarcaciones inscriptas. La organiza el Club de Remo Teutonia, con el apoyo de la Asociación Argentina de Remo y la Confederación Sudamericana de Remo. Hoy será el plato fuerte, el día de competencias por las medallas de la segunda edición del "Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo", evento que se está realizando en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, y que organiza el Club de Remo Teutonia en el marco de su cuarta regata promocional. Ayer sábado hubo una serie de actividades que incluyó un seminario de Educación Ambiental dictada por el CEAMSE, un turno de regatas amistosas, y una charla técnica con remeros olímpicos (Santiago "El Pollo" Fernández, María Gabriela Best y María Laura Abalo). La regata promocional se correrá hoy, y para esta oportunidad los entrenadores Marilú Perea y Joel Romero presentarán las siguientes once embarcaciones. El pre-equipo celeste estará representado por ocho atletas: 1) Prueba 2 - Serie 6/8 - Single paseo sub-14 masculino: Isaías Ezequiel Gallipi (5 rivales) 2) Prueba 3 - Serie 3/3 - Single shell sub-16 masculino: Lautaro Bravo (3 rivales) 3) Prueba 7 - Serie 3/3 - Single shell libre masculino: Franco Martínez (4 rivales) 4) Prueba 10 - Serie 3/6 - Single paseo sub-16 masculino: Santiago Geretto (5 rivales) 5) Prueba 12 - Serie 2/2 - Doble par shell libre masculino: Franco Martínez [stroke] y Bruno Carabajal [bow] (4 rivales) 6) Prueba 13 - Serie 1/1 - Single clinker sub-14 masculino: Tobías Bruno Viera Veneziani (4 rivales) 7) Prueba 15 - Serie 2/2 - Single paseo sub-16 femenino: Juana Modarelli (3 rivales) 8) Prueba 18 - Serie 1/1 - Single clinker sub-16 femenino: Juana Modarelli (2 rivales) 9) Prueba 18 - Serie 1/1 - Single clinker sub-16 femenino: Guadalupe López (2 rivales) 10) Prueba 19 - Serie 3/3 - Single shell sub-14 masculino: Tobías Bruno Viera Veneziani (3 rivales) 11) Prueba 24 - Serie 1/1 - Single clinker sub-15 masculino: Lautaro Bravo (5 rivales) Ayer, las condiciones de la Pista Nacional de Tigre fueron pésimas: poca agua, gran cantidad de basura en las canchas, y pruebas que no se pudieron llevar a cabo para no poner a las embarcaciones en riesgo de ruptura. La competencia será fiscalizada por la Comisión de la Regata Internacional del Tigre y cuenta con el apoyo de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y de la Confederación Sudamericana de Remo.

EL PRE-EQUIPO CELESTE, CONDUCIDO POR PEREA Y ROMERO, ESTARÁ REPRESENTADO POR OCHO ATLETAS.



Remo:

Los promocionales del Boat Club compiten hoy en el "Segundo Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo" en Tigre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: