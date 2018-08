Rincón Tuerca

P U B L I C



PROCAR: La categoría visita este fin de semana el autódromo capitalino por otra fecha de su campeonato con sus dos clases y su habitual parque de autos. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. AVANZADO: En la provincia de Santa Fe van muy avanzados los trabajos en la vaquet de Mariano Raina que prontamente la veremos en nuestra ciudad formando parte de ese grupo de cupecitas que hoy tenemos en Campana. Lo que el doctor no aclaró si hará algún emprendimiento deportivo con ella. BUSCAR: El TC del Oeste viene de desarrollar otra fecha del campeonato donde Alexis Cano se quedó con el triunfo y sigue su camino ascendente buscando el presente campeonato. TIEMPO: Parece que no todo se dio de la forma esperada cuando se tomó la determinación de cambiar de motorista y de equipo dado que los resultados deseados aún no llegaron pero todo será cuestión de tiempo y la señorita Debesa aguardar con tranquilidad. Que no cunda el pánico! ARGENTINO: Este fin de semana arrancó el campeonato argentino de karting tras una larga demora en el kartódromo internacional de Zárate donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. GANADORES: El TC Bonaerense viene de correr en el autódromo de Baradero con dos finales donde los ganadores fueron en la Clase A: Jorge Lagos y final Tope Race: Fabian Batillama, Clase C: Martín Abdala, Tope Race: Gustavo Camarota, Clase D: Mariano Gonzalez, Tope Race: Tomas Abdala y Clase Light: Alberto Feil, Tope Race también para Feil. COMENTAR: En nota televisiva Federico Sfredo comentó que su papá Pablo lo aconseja y le marca las pautas para correr sin dejar de resongar y protestar cuando las cosas no salen bien en el karting que utiliza en la categoría Kart Plus. No contábamos con tu astucia! RECORDAR: Continuando con la dinastía Sfredo ahora los chicos quieren que corra papá para recordar mejor tiempo cuando lo hizo en la Somex y logró el título. Por las dudas la señora Teresa ya compró un producto para sacarle el oxido de las muñequeras y las manos. TOPE RACE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de Salta por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". TOQUE: Santino Panetta viene de correr en la categoría Rotax Bs As días atrás en el kartódromo de Zárate donde el benjamín clasificó quinto en la primera manga quedó tercero, en la segunda tercero y en la tercera décimo primero para en la final llegar décimo segundo tras sufrir un toque con el acompañamiento del abuelo "Lolo". TRIUNFADORES: Siguiendo con la categoría Rotax Bs As los triunfadores fueron DD2: Matías Rodriguez, Juniors Max: Lucas Bodanovic, Master Max: Rafael Maro, Micro Max: Lisandro Moreira Senior Max: Santiago Chiarello, Master Nacional: Franco Rodriguez, Senior Nacional: Juan Delfino y Mini Max: Santiago Baigi. FIAT AMIGOS: La monomarca visita el autódromo capitalino en este fin de semana donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo utilizando el trazado número cinco. CONTINUIDAD: En reciente nota televisiva la piloto local Virginia Emma dejó entrever que su continuidad en la categoría del Rally Federal está condicionada a tener el auto competitivo y contar con el presupuesto lógico para poder seguir participando y estar en Pergamino. FINALIZAR: El Turismo Zonal Pista viene de presentarse por otra carrera del campeonato donde el representante local abordo de un Gol en la Clase Tres finalizó en el octavo lugar donde Sebastián Signore también sumó puntos para el campeonato con un auto bajo la atención de Dante Tamburrini. TOPE RACE SERIES: Nueva presentación de la clase en el autódromo de Salta por otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". DECISIÓN: Luego de tomar la decisión el zarateño Thiago Falivene participó en la categoría Rotax Bs As. en la Clase Micro Max donde tras un fin de semana con algunos sobresaltos en la fina llegó en el puesto décimo primero. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal de nuestro país llega con sus dos clases y un parque interesante de autos al autódromo de Terma de Río Hondo este fin de semana por otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONSTANCIA: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría Rally Federal dejaron constancia que esperan en el próximo mes de abril del año venidero puedan volver a Campana para realizar otra carrera por el campeonato. CONTENTO: Así se muestra el zarateño Emilio Gobetto que ante la llegada la clase Seniors en el TC Regional le permiten estar peleando su campeonato y se muestra como un firme candidato. TRABAJAR: Enrique Balzano sigue trabajando en el chasis del Regional de Gastón Fernandez donde se mejoró mucho de la carrera anterior hasta esta última en Dolores y el popular "Javy" aseguró que se puede mejorar aún mas de cara a lo que falta del presente campeonato. CONFORME: Tras la carrera en Zárate Ignacio Lopez en la clase Juniors Max de la categoría Rotax Bs As. quedó conforme con su trabajo donde clasificó décimo y en las tres mangas se ubicó 4º, 5º y 11º para en la final llegar octavo con su karting que se atiende en la calle Viamonte por parte de su padre. FORMULA 07: La categoría visita una vez mas el autódromo capitalino con sus dos clases y su habitual parque de autos donde desde las 11 hs arrancan con su espectáculo. RETORNO: El retorno de Honda al Super TC 2000 tiene fecha confirmada en los 200 km de Buenos Aires desembarcando con cuatro autos en la categoría donde nace el duelo Campana-Zárate ya que Toyota está en la vecina ciudad. PEDIR: La niña Delfina Guidi ya pide pista y quiere correr en un kartódromo ante la no determinación de sus padres Lauro y Lorena que le hicieron un pequeño circuito en su casa pero no logran entender que la nena ya está para la alta competencia y llega el momento de gastar y comprarle un karting de verdad. INCURSION: La incursión de la niña Constanza Toledo en la categoría Rotax Bs As. en la clase Micro Max le arrojó un vigésimo segundo lugar, en la clasificación, en la primera manga quedó décimo tercero, segunda manga vigésimo primero y en la tercera manga vigésimo tercero para terminar en la final décimo octavo. SUMAR: Nueva presentación de Daniel Vidal en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini donde el "Chino" clasificó quinto en la serie llegó cuarto para terminar quinto en la final que le permitieron sumar puntos para el campeonato. SABIAS?: Que los pilotos locales que ganaron carreras a nivel nacional fueron Juan Sanguinetti en TC Cupecitas Campeonato Argentino, Matías Milla en el TC 2000, Federico Panetta en el TC 2000 y Javier Balzano en la Fórmula Renault. TOPE RACE JUNIORS: La visita de la categoría este fin de semana al autódromo de Salta donde encara otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". FUTURO: La continuidad de Eric Damario en la alta competencia no tendría futuro basado que nuestro personaje no está convencido de seguir corriendo en la clase promocional de Alma junto a su amigo "Juancho" Muñoz donde habían formado un binomio que hacía que corra una carrera cada uno. CENA: A propósito de Juan Carlos Muñoz está organizando una cena de camaradería para potenciar sus cuestiones económicas para poder contar con un presupuesto acorde y seguir corriendo en la clase promocional de Alma junto a sus amigos "Juancho" Muñoz donde habían formado un binomio que hacía que corra una carrera cada uno. INTENCIÓN: Con la intención de prepararse para correr en el TC Pista Sebastián Abella también corrió en la categoría Rotax Bs As en Zárate donde en la clase DD2 pudo clasificar décimo octavo para luego en la final terminó en el puesto décimo sexto con el karting que tiene para tal emprendimiento. SEXTO: El joven piloto zarateño Mateo Benitez viene de correr también en Zárate en la categoría Rotax Bs As en la clase Mini Max donde la final lo encontró en el puesto sexto dejando muy conforme a todo su equipo. INTERNACIONAL: Los dirigentes del Club del Primer Auto Argentino están abocados a trabajar de cara a la próxima fiesta del automóvil como adelantamos en esta sección y siguen sumando clubes de marcas para tal evento que ya ganó nivel internacional con autos de otros países que estuvieron el año pasado y van a repetir. CALENDARIO: La idea del limeño Yamil Bottani tras su presentación en el TC Regional es tener los presupuestos para hacer el total del calendario que presenta la categoría hasta fin de año. CARRERA: Quienes tienen a su cargo llevar adelante la categoría de los chasis del Regional confirmaron para el próximo 19 de agosto realizar otra carrera del campeonato en el autódromo de Baradero con pruebas libre el sábado 18 desde las 10 hs. NAVEGANTE: Cuando paso por Campana el Rally Federal la señora toma la decisión de subirse a un auto desde su condición de navegante e hizo el recorrido completo y la jefe de gabinete Mariela Schwartz mostró lo suyo desde ese lugar lo que cuentan provocó un estampido que retumbó hasta México. Mira vos! DESTACAR: Ya habíamos dado cuenta en esta sección de Marcelo Iglio quien tiene en su haber una vaquet original y ahora ha sumado a su emprendimiento de coleccionar un Fiat original y digno de destacar el estado que presenta. DOCUMENTADO: Tras la nota televisiva en el programa "Motosport" el joven Federico Emma acrecienta sus ganas de correr en karting donde quedó documentado que el hijo de Gerardo y Julieta quiere meterse en la alta competencia. Quedó claro! ARRIBAR: Tras la carrera de Rafaela por parte del TC Pista Sebastián Abella con la Dodge del equipo de Ramiro Galarza clasificó vigésimo noveno arribó en la serie décimo segundo para en la final quedar vigésimo sexto con vueltas menos. SERA CIERTO?: Que el piloto de motocross tras un parate por un tiempo decidió volver a la actividad en esta temporada.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: