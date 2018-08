Fútbol: Breves Deportivas

QATAR 2022; PRIMER ESTADIO: Qatar dio oficialmente culminadas las tareas en el Khalifa Stadium.- HURACÁN ELIMINADO: Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, Atlético Tucumán superó a Huracán y lo eliminó del certamen.- REFUERZO CAÍDO: El mediocampista Agustín Allione no será refuerzo de Racing.- DOBLETE DE DI MARÍA: Con dos goles de Ángel di María, el Paris Saint Germain venció al Mónaco.- VIDAL PASÓ A BARCELONA: El chileno Arturo Vidal se convirtió en nuevo refuerzo de Barcelona de España.- HURACÁN ELIMINADO Por los 16vos de Final de la Copa Argentina, Atlético Tucumán superó 2-0 a Huracán y lo eliminó del certamen en un partido disputado en el estadio Padre Martearena de Salta. Los goles del Decano, que tuvo al campanense Juan Mercier como titular, los marcaron Bruno Bianchi y Leandro Díaz. Para hoy están programados otros dos encuentros de los 16vos de Final de Copa Argentina: Newells vs Defensores Unidos (17.05 en Junín) y Argentinos Juniors vs Defensa y Justicia (19.10 en Arsenal). En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Central Córdoba de Santiago del Estero (con Renso Pérez) se enfrentaba a Tigre en cancha de Unión. REFUERZO CAÍDO El mediocampista Agustín Allione (surgido de Vélez) no será finalmente refuerzo de Racing al no superar la revisión médica. El jugador se había presentado en Avellaneda tras arreglar su salida de Palmeiras de Brasil. DOBLETE DE DI MARÍA Con dos goles de Ángel di María, el Paris Saint Germain venció 4-0 al Mónaco y se quedó con la Supercopa de Francia en un partido jugado en el Estadio de Shenzhen en China. "Fideo" abrió el partido con un golazo de tiro libre a los 33 minutos del primer tiempo y lo cerró con una definición cruzada tras un contragolpe cuando se jugaba el segundo minuto de descuento. VIDAL PASÓ A BARCELONA El chileno Arturo Vidal se convirtió en nuevo refuerzo de Barcelona de España y será compañero de Lionel Messi. El club catalán acordó su fichaje con el Bayern Munich en 19 millones de euros y sumó así su cuarto refuerzo tras las incorporaciones del defensor francés Clément Lenglet (Sevilla), el delantero brasileño Malcom (Burdeos) y el mediocampista brasileño Arthur Melo (Gremio Porto Alegre). QATAR 2022: PRIMER ESTADIO A más de cuatro años para el próximo mundial, Qatar dio oficialmente culminadas las tareas en el Khalifa Stadium y como consecuencia le puso el sello de terminado al primer escenario que se había comprometido a hacer para la Copa del Mundo 2022. Construido en 1976 y reinaugurado en mayo de 2017, el estadio continuaba recibiendo refacciones con el objetivo de convertirlo en el primero con aire acondicionado para que los 68.030 asistentes se encuentren a temperaturas afines a los 26 grados, completamente diferentes a los 50 que se alcanzarán en las afueras.



Fútbol: Breves Deportivas

