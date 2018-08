El casco salva vidas

La venta de motos aumenta cada vez más, pero ¿todas las personas que las compran conocen la importancia de usar casco? A pesar de que la Ley Nacional de Tránsito obliga al uso de casco cuando se circula en motos o ciclomotores, hay mucha gente que ni siquiera lo tiene en cuenta a la hora de circular. Los cascos salvan vidas al evitar o amortiguar golpes y heridas en la cabeza. Los motociclistas que no usan casco tiene mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. La Oficina General de Contaduría de Estados Unidos (GAO) ha estudiado y probado que: Los motociclistas que usan el casco tienen un 73% menos de mortalidad que los que no usan el casco. Los motociclistas que usan el casco tienen hasta un 85% menos de lesiones graves que los que no usan casco. ¿Qué beneficios aporta el casco? Evita los golpes directos de la cabeza contra el suelo, con otros vehículos o con elementos contundentes. Protege la cabeza de objetos extraños como piedras, hierros, objetos cortantes, especialmente si se opta por un casco con visera. Absorbe parte de la energía de un impacto y la distribuye por toda la cabeza evitando que se concentre solo en una zona, algo que podría ser mortal. Evitarás que te entren insectos, polvo o piedrecillas en los ojos. Tu cara estará protegida de la abrasión en caso de arrastrarse por el pavimento tras un impacto. Tipos de cascos Al momento de elegir un casco, lo menos importante debe ser el aspecto físico y la estética. Debemos pensar en qué tipo de moto se conduce, el terreno en el que manejaremos y nuestras cualidades físicas. Como mencionamos en nuestra nota El transporte de los argentinos, también es un factor clave utilizar cascos homologados. El casco debe tener una etiqueta cocida en el recubrimiento interior que señale que cumple con la norma IRAM Nº 3621. SEMIJET: Cubre las orejas y tiene una pantalla pequeña de plástico que protege los ojos pero no ofrece cobertura para la zona de la nuca. JET: Este tipo de casco, a diferencia del anterior, si cubre la zona de la nuca y en algunos modelos posee una pantalla plástica más larga que cubre hasta la barbilla. INTEGRAL: Como su nombre lo indica es el más completo y seguro. Protege, orejas, nuca y además resguarda la cara y el mentón. Es el más recomendable para conductores no profesionales. MODULAR: Parecido al anterior pero deja el rostro descubierto puesto que su parte delantera se puede elevar, por lo que es ideal para el verano o para las ciudades de clima cálido. MOTOCROSS: Es utilizado comúnmente por los competidores de este deporte. Son abiertos y por norma deben llevarse con lentes de sol. La visera es más amplia en comparación con los modelos anteriores.



El casco salva vidas

