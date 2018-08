Los hábitos saludables en nuestros niños disminuirían las enfermedades cardiovasculares en Argentina

Una campaña nacional de la Federación Argentina de Cardiología apunta a indagar desde la propia edad escolar cómo se comportan los chicos en relación con los hábitos que a futuro generarán más infartos y ACV en la población.El objetivo de los especialistas es que no sólo los chicos obesos deben aprender a comer mejor y hacer ejercicio. Los niños no son una población a la que se tenga en cuenta cuando se habla del preocupante crecimiento de la enfermedad cardiovascular y sus temidas consecuencias: el infarto de miocardio, la obstrucción coronaria, el ACV; sin embargo, es el cuidado de la salud cardiovascular de los más chicos lo que hará que esa preocupante epidemiología, que hoy es el principal problema de salud en el mundo entero según la Organización Mundial de la Salud (OMS),decrezca en nuestra futura población adulta. Estudios a nivel de la OMS ponen al sedentarismo -la falta de actividad física- como la cuarta causa de muerte a nivel mundial, y en la Argentina, según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se estima que 38.000 personas por año de entre 40 y 79 años mueren por causas relacionadas con la falta de actividad física. La Dra. Paula Quiroga, cardióloga especialista en Rehabilitación Cardiovascular (M.P. Nº28176/0 - Córdoba) y Presidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la FAC, hizo hincapié en otra de las aristas principales por donde tomar este complejo problema: "El movimiento es algo innato y los niños ´entrenan´ de manera natural a través del juego, pero los chicos de hoy están mucho más limitados en sus movimientos que los de las generaciones anteriores". La consecuencia es un creciente sedentarismo que se ve reflejado en el aumento de las tasas de sobrepeso a edad temprana y detección precoz de diabetes adquirida. "Los médicos no solamente tenemos que indicarles actividad física a los chicos que llegan con sobrepeso, sino que siempre se debe indagar en los hábitos del niño cuando sale del jardín o de la escuela, y buscar a partir de ello estrategias para incorporar el movimiento como hábito, tiene que ser una prioridad incluso en el control del niño sano", sostuvo por su parte la Dra. Celeste López, cardióloga infantil (M.N. Nº4326 - Corrientes) miembro de la FAC, quien ha desarrollado un mapa de los lugares más propicios para practicar deportes y realizar actividad física en la capital correntina. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) aconseja que todos los niños mayores de 5 años realicen por lo menos 60 minutos de actividad física de intensidad entre moderada y alta todos los días. La actividad física regular ayuda a controlar el peso, fortalece los huesos, incrementa la autoestima y la confianza y mejora la salud cardiovascular, ya que reduce la presión arterial, aumenta la cantidad de HDL o "colesterol bueno" en la sangre y reduce los niveles de estrés. La obesidad en los niños los hace desarrollar hasta cinco veces más células adiposas (almacenadoras de grasa) que lo normal, y esas células permanecen en el organismo en la vida adulta, funcionando como una verdadera glándula de secreción interna que altera el metabolismo y lo predispone a desarrollar diabetes tipo II, hipertensión arterial, colesterol alto y otros de los principales factores de riesgo cardiovascular. "El médico del niño generalmente podrá ayudarlo con un plan de dieta y ejercicio que incluya objetivos razonables de adelgazamiento, cambios en el estilo de vida y el apoyo y participación de la familia", señaló la Dra. Molteni.



Los hábitos saludables en nuestros niños disminuirían las enfermedades cardiovasculares en Argentina

