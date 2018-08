La Secundaria 27 del barrio Dallera suspendió las clases por una grieta en la pared

Fue luego de una asamblea desarrollada el domingo en la puerta del establecimiento. Un arquitecto de Consejo Escolar recorrió el lugar, garantizó la seguridad de la comunidad educativa y encomendó reparaciones. Mientras tanto, la oposición impulsa un proyecto para volver a destinar el Fondo Educativo sólo a temas de infraestructura escolar. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires están siendo sometidas a un minucioso escrutinio público después de lo que significó la explosión fatal en Moreno que dejó como saldo dos trabajadores de la educación fallecidos. El domingo, en una asamblea entre directivos, maestros, sindicatos, consejeros escolares, concejales y vecinos de la comunidad, la Escuela Secundaria Nº27 del barrio Dallera anunció la suspensión de las clases hasta tanto no se repare una fisura en la pared que podría significar un serio riesgo para la seguridad de los alumnos y docentes. La reunión se desarrolló en la puerta del establecimiento y concluyó con el anunció del cese de actividades de los tres niveles escolares que allí asisten. Desde Consejo Escolar se adelantó la inminente visita de un arquitecto, que se concretó un día después. En tanto, parte del alumnado que tenía clases ayer fue redirigido a la sociedad de fomento del barrio, en prinicipio solo para retirar tarea para el hogar. La Auténtica Defensa se comunicó este lunes con el presidente del Consejo Escolar, Martín Aquino, quien recorrió con el arquitecto la escuela y constató la grieta y varias filtraciones en los techos. Sin embargo, remarcó que no amenazan la seguridad de la comunidad educativa. "De ninguna manera hay riesgo. El arquitecto ya firmó una nota dirigida a Inspección para que puedan retornar las clases", confirmó el consejero escolar. En las próximas horas, un proveedor del Consejo Escolar estará desembarcando en la escuela del barrio Dallera para reparar tanto la grieta -que Aquino definió como un problema "estructural"- como las filtraciones. El domingo participó de la asamblea en la puerta de la Secundaria 27 el consejero escolar Alejo Sarna, único representante de la oposición. Señaló que, si bien solo había podido ver la grieta denunciada a través de fotos ya que la directora no tenía permitido abrir el establecimiento el fin de semana, "hay escuelas, como es el caso de la Primaria 1 y la 9, que son muy viejas y que lógicamente tienen una problemática que tiene que ver con su antigüedad y requieren mantenimiento constante". La Secundaria 27 fue inaugurada a fines de la década del `70. Pero mientras gremios y partidos de la oposición acusan a Provincia de desfinanciar la educación pública, apuntando como responsables de las muertes en Moreno a la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Gabriel Sánchez Zinny, a nivel local impulsan una iniciativa en el Concejo Deliberante para volver a enfocar el Fondo Educativo en temas de infraestructura. El edil Marco Colella (Frente Renovador) fue uno de los impulsores de la reunión llevada a cabo este mismo lunes entre referentes sindicales y bloque disidentes. Posteriormente, en un comunicado girado por su departamento de prensa, recordó que el Fondo Educativo "en un primer momento estaba abocado solamente a lo que tenía que ver con infraestructura o todas las actividades que estaban directamente relacionadas con los establecimientos educativos", aunque la modificación efectuada por la gestión Abella a estos recursos -que se recaudan con los impuestos locales- hizo que sean utilizados "con fines diversos, por ejemplo contratación de números artísticos para espectáculos en la plaza". "Creemos que hay que retrotraer esa ordenanza al estado anterior como una solución a esta gran problemática que hoy nos golpea", enfatizó Colella, para quien el Ejecutivo municipal tiene que garantizar "las herramientas para generar un estudio real de lo que está pasando en cada uno de los establecimientos educativos del distrito y a partir de ahí destinar los fondos recaudados para solucionar esas problemáticas". "El origen del Fondo Educativo es la construcción y mantenimiento de escuelas", subrayó por su parte Lía Fernández, líder de Suteba Campana, ante la consulta de LAD. "Es una iniciativa de los bloques opositores y nos llamaron a nosotros (los gremios) para manifestar nuestra opinión. Pensamos que la respuesta a estos problemas la tiene que dar la Dirección General de Escuelas, pero si en el Municipio de Campana hay un fondo destinado a solventar parte de la infraestructura escolar, tiene que volverse a utilizar en ella, sobre todo ahora cuando está en juego la seguridad de las escuelas", expresó la sindicalista. Férnandez indicó que en Campana "no tenemos un plan de mantenimiento distrital" de los establecimientos educativos públicos, por lo que tildó de "viable" redestinar el Fondo Educativo para complementar "lo que llega del Consejo Escolar", órgano encargado de administrar el dinero girado desde provincia. En paralelo, este martes habrá una reunión entre directivos escolares y delegados de Suteba para encarar un relevamiento detallado de las escuelas de la ciudad, con especial foco en las instalaciones de electricidad y gas.

EL EDIFICIO TIENE ALREDEDOR DE 30 AÑOS Y FUE DONADO POR LA FUNDACION HNOS. ROCCA.



