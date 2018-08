La Auténtica Defensa. Edición del martes, 07/ago/2018 Luchando por el sueño de Bariloche







Para su viaje de egresados, las divisiones del último año del secundario del Colegio del Norte y el Santo Tomás de Aquino habían contratado a Snow Travel, empresa que se declaró en cesación de pagos. Ahora buscan alternativas para poder viajar. La sorpresiva e inesperada quiebra de Snow Travel en plena temporada invernal perjudicó a unos 6 mil estudiantes secundarios, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires, quienes podrían quedarse sin su viaje de fin de curso a Bariloche: la empresa anunció que no podrá cumplir con los viajes de egresados previstos para después del 20 de agosto, ya que ingresó en cesación de pagos. La situación repercutió en nuestra ciudad, dado que al menos dos colegios: Del Norte y Santo Tomás de Aquino. Sumados, contrataron con esa firma unos 100 paquetes a un valor aproximado de $40 mil cada uno. En el caso del colegio Del Norte, las dos divisiones habían contratado un paquete de 11 días, hotel con spá, 8 excursiones, entradas a boliches, trajes de nieve, además de la pensión completa y el seguro médico. Sin embargo, el último viernes, el Ministerio de Turismo salió a aclarar que los jóvenes no se quedaran sin viajar a Bariloche. En ese sentido, alumnos del colegio Del Norte explicaron que la oferta oficial es a través de la empresa Flecha Bus, pero incluye el viaje, el hotel con pensión completa, 2 excursiones y el seguro médico. "Nosotros queremos viajar como sea, pero una entrada a un boliche en Bariloche cuesta como $1000.- para arriba, y una excursión como $2000.- Alquilar un traje de nieve, tampoco debe ser nada barato", comentaron los alumnos a La Auténtica Defensa. Además, una versión sin confirmar, indica que una empresa de turismo de Campana estaría ofreciendo una alternativa a los chicos de ambos colegios y completar la oferta del Ministerio de Turismo, a cambio de unos $12 mil por asiento. VERSION OFICIAL Según un comunicado del Ministerio de Turismo, "el viaje de los chicos se realizará a través del fondo fiduciario que las agencias de viaje de turismo estudiantil constituyen para este fin. La Cuota Cero garantiza un servicio básico que incluye: transporte, seguro de asistencia, alojamiento con pensión completa y excursiones de día que no sean de riesgo". En paralelo, se aseguró que las empresas a cargo de las discotecas By Pass, Grisú, Genux, Rocket y Cerebro, se comprometieron a brindar todos los servicios que hayan sido contratados por Snow Travel; mientras que Maxdream, Upgrade, Nueva Chevallier, Flecha Bus, Baxtter y Travel Rock, serán las encargadas de administrar el "servicio básico" asegurado desde el Ministerio a través de la Cuota Cero, y que se comunicará a los damnificados con qué empresa les toca.

Imagen ilustrativa. MANIFESTACIÓN ANTE EL MINISTERIO Padres y alumnos de escuelas de diferentes puntos del Gran Buenos Aires, damnificados por la quiebra de la empresa de turismo estudiantil Snow Travel, se concentraron ayer frente al Ministerio de Turismo para intentar resolver la situación y que los chicos puedan tener su viaje de egresados a Bariloche. Desde la mañana, gran cantidad de personas se agolpó frente a la sede del ministerio (ubicada en Suipacha 1111 de la Ciudad de Buenos Aires), buscando una respuesta a la grave situación en la que se encuentran luego de que la empresa anunció que no podrá cumplir con los viajes de egresados previstos para después del 20 de agosto ya que ingresó en cesación de pagos. Se estima que serían más de nueve mil las personas que habían contratado a la empresa para viajar a la turística ciudad rionegrina, mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires. El último viernes, el Ministerio de Turismo aclaró que los jóvenes no se quedaran sin viajar a Bariloche, por lo que los alumnos damnificados y sus padres concurrieron a buscar una solución.



